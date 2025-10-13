الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش والسفير الياباني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

صقر غباش خلال استقباله كين أوكانيو (من المصدر)
14 أكتوبر 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التنمية الأسرية» و«أبوظبي للإسكان» تقدّمان خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين
خبراء: وضع استراتيجيات تُحدّد معالم العمل العالمي للبيئة والتنوع البيولوجي حتى 2030

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، كين أوكانيو، سفير اليابان لدى الدولة في مقر المجلس في أبوظبي، وجرى، خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، واستعرض الجانبان تطور العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين الصديقين، وما يربط البلدين من علاقات متينة راسخة ومتجذرة.
حضر اللقاء الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني للمجلس الوطني.
وأكد معالي صقر غباش عمق الشراكة المتميزة بين دولة الإمارات واليابان، وتناميها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في 1972، مشيراً إلى أن في عام 2018 تم التوقيع على «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، والتي شكلت محطة مهمة في ترسيخ العلاقات الثنائية، وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تبادل الزيارات والخبرات 
قال معالي صقر غباش: إن التعاون الثنائي بين  الإمارات واليابان يعتبر نموذجاً لعلاقات الشراكة والصداقة والاحترام المتبادل، لافتاً إلى أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس ومجلسي النواب والشيوخ في اليابان.
وأشاد باستضافة اليابان لـ«إكسبو 2025» في أوساكا، وهنأ الجانب الياباني على هذا الإنجاز العالمي المرموق.
من جانبه، أشاد كين أوكانيو، سفير اليابان لدى الدولة، بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي، من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين.

