الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. سلطان النيادي يحضر احتفالات أوغندا بذكرى استقلالها

14 أكتوبر 2025 13:14

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حضر معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، احتفالات جمهورية أوغندا بالذكرى الثانية والستين للاستقلال، والتي أقيمت في العاصمة كمبالا. 
ونقل معاليه، خلال مراسم الاحتفال، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا وخالص تهانيه، معرباً عن تمنياته لأوغندا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
وأكد معاليه متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وأوغندا، وما يشهده تعاونهما من تطور مستمر على مختلف المستويات، بما يعود بالخير على البلدين ويخدم التنمية المتبادلة. 
حضر الاحتفالات، عبد الله حسن عبيد الشامسي سفير الدولة لدى أوغندا، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة وممثلي الدول.
كما شارك معالي الدكتور سلطان النيادي، نائب رئيس مركز الشباب العربي، في إطار الزيارة، في أعمال مؤتمر "مجلس الشباب العربي والأفريقي 2025"، الذي عُقد تحت شعار "تعزيز أصوات الشباب من أجل السلام والوحدة والازدهار".
وأكد أهمية تمكين الشباب ودعم مشاركتهم الفاعلة في جهود التنمية، مشيراً إلى أن المؤتمر يُعد منصة مهمة لتعزيز دورهم في تنمية بلدانهم وترسيخ التعاون من أجل بناء مجتمعات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وأشار معاليه إلى أن المشاركة في المؤتمر تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل مع أوغندا، لترسيخ التعاون الثنائي التنموي، وفتح آفاق جديدة من الفرص أمام الشباب تسهم في تمكينهم وتنمية مجتمعاتهم.

 

أخبار ذات صلة
مسار السلام
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
المصدر: وام
سلطان النيادي
أوغندا
رئيس الدولة
كمبالا
