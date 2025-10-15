طحنون بن زايد يلتقي شون كارتر رئيس شركة «روك نيشن»

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، شون «جاي-زي» كارتر، رئيس شركة «روك نيشن» وناقشا مستقبل قطاع الترفيه والتحولات التكنولوجية التي يقودها الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «التقيت شون «جاي-زي» كارتر، رئيس شركة «روك نيشن»، برفقة جاي براون، نائب الرئيس، وإلبيرت أونيل روبنسون جونيور، الرئيس التنفيذي لشركة «مارسي بن كابيتال بارتنرز»، حيث ناقشنا مستقبل قطاع الترفيه والتحولات التكنولوجية التي يقودها الذكاء الاصطناعي في هذا المجال الحيوي، وأهمية تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية البيانات وحقوق المبدعين».

كما تناولنا مساعي أبوظبي للتحول نحو اقتصاد قائم على الخدمات ومدعوم بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للثقافة والإبداع والسياحة والترفيه.