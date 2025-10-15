الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي تُطلق منصة «التحليل الذكي للصحة السكانية»

أبوظبي تُطلق منصة «التحليل الذكي للصحة السكانية»
15 أكتوبر 2025 15:54

أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي، منصة «التحليل الذكي للصحة السكانية»، وهي الأولى عالمياً التي تعتمد الذكاء الاصطناعي لإدارة صحة السكان، وذلك ضمن فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025».

ويهدف المشروع إلى التحول من نموذج الرعاية التقليدية إلى نموذج صحي استباقي يعتمد على الوقاية والتنبؤ، بما يسهم في تعزيز منظومة صحية متقدمة وذكية على مستوى الإمارة.

وتجسّد المنصة ثمرة التعاون بين دائرة الصحة في أبوظبي وشركة مايكروسوفت، حيث تم دمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في صميم عملية صنع القرار الصحي، مع الاعتماد على بيانات سريرية وبيئية ومرتبطة بأسلوب الحياة، لتشكيل توأم رقمي موحّد يقدم رؤية متكاملة وفورية لصحة السكان، مما يمكّن المسؤولين والمتخصصين من اكتشاف المخاطر مبكراً، والتنبؤ بالاتجاهات الصحية، فضلاً عن محاكاة تأثير الإجراءات قبل تنفيذها.

وتقوم المنصة على محورين رئيسيين، هما التنبؤ بالتوجهات الصحية وتقديم الوقاية والعلاج المناسب، حيث تتميّز بقدرة مستمرة على التعلم لتقديم إستراتيجيات قائمة على الأدلة ومخصّصة وفق الخصائص الديموغرافية والصحية لأبوظبي، كما توفّر تحليلات متقدمة ومحاكاة مكانية تدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وتحسّن تخصيص الموارد، مما يزيد من قدرة الإمارة على التدخل المبكر ويسهم في إطالة متوسط العمر الصحي، وتعزيز الرعاية الوقائية، وتمكين السكان من حياة صحية أطول.

وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، أن المنصة تهدف إلى بناء مجتمع صحي ومستدام من خلال دمج البيانات والوقاية والابتكار في منظومة واحدة، مشيرة إلى أن الدائرة تعمل على إرساء نظام صحي مرن واستباقي قادر على التنبؤ بالاحتياجات ومعالجة الفجوات، وتمكين الأفراد من تحقيق أقصى إمكاناتهم، مؤكدةً فخر أبوظبي بريادتها في تقديم نموذج صحي جديد يعتمد على الرؤى المدعومة بالبيانات.

من جانبه، أوضح عمرو كامل، مدير عام مايكروسوفت في الإمارات، أن منصة التحليل الذكي للصحة السكانية تمثل خطوة نوعية لتعزيز صحة المجتمع، من خلال تمكين الرعاية الوقائية والشخصية، والكشف المبكر عن المخاطر الصحية، ودعم برامج الوقاية المستهدفة، بما يضمن اتخاذ قرارات صحية أكثر ذكاءً، وتحسين جودة الحياة، وإطالة متوسط العمر الصحي.

وفي المرحلة الأولى، ستركز المنصة على معالجة قضايا السمنة والسرطان، مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير تدخلات مبكرة وتعزيز برامج الوقاية، والحد من تأثير هذه الأمراض على المجتمع.

ويعكس هذا الإنجاز مكانة أبوظبي كحاضنة للابتكار، حيث يتم اختبار وتوسيع التقنيات الرائدة لتحقيق أثر ملموس، فيما تواصل دائرة الصحة - أبوظبي دورها القيادي عالمياً في تطوير الرعاية الصحية الذكية.

المصدر: وام
أبوظبي
دائرة الصحة في أبوظبي
