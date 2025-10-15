«يوم الأبحاث المفتوح» في «نيويورك أبوظبي» 21 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

تقيم منصة أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية في جامعة نيويورك أبوظبي يوم الأبحاث المفتوح الثلاثاء، 21 أكتوبر الجاري، في حدث يجمع المؤسسات الأكاديمية الرائدة من جميع أنحاء الإمارات في يوم من التعاون والإبداع والحوار.

يُذكر أن الفعالية مجانية ومفتوحة للجمهور، وتدعو الجامعة العلماء والفنانين والباحثين والطلاب لاستكشاف القواسم المشتركة وتأسيس شراكات جديدة في مجالات الفنون والعلوم الإنسانية، كما ترحب بالمؤسسات المحلية التي تسعى للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي والاستفادة من مجالاتهم المختلفة.

يتضمن البرنامج، الذي يستمر طوال اليوم، عروضاً بحثية مثيرة ونقاشات وفرصاً للتواصل، في مناسبة حيوية لتبادل الأفكار والتفاعل البنّاء بين المؤسسات والتخصصات ووجهات النظر.