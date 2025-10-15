الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 23 لمعاهد الإدارة العامة بـ«دول التعاون»

دبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الاجتماع الـ23 لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت، لبحث سُبل تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مختلف مجالات الكفاءة الإدارية، وتطوير المواهب البشرية الحكومية.

ترأّس وفد الدولة فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بمشاركة إبراهيم أحمد فكري، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في الهيئة. واستعرض الاجتماع عدداً من المبادرات المبتكرة، وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة في شؤون الكفاءة الإدارية والموارد البشرية على مستوى دول مجلس التعاون، التي تهدف إلى النهوض بالكوادر الوطنية العاملة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج المبادرات المقدمة من جميع دول الأعضاء، بما في ذلك عرض نتائج مبادرة دولة الإمارات «حلول تدريبية مبتكرة»، إلى جانب مناقشة الخطة الجديدة للدورة اللاحقة، وذلك بهدف تعزيز التكامل الخليجي وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة العامة وتنمية الموارد البشرية. أكد فيصل بن بطي المهيري أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تدّخر جهداً لتمكين وتطوير الموارد والمواهب البشرية.