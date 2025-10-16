الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة غداً

إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة غداً
16 أكتوبر 2025 09:03

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإقامة صلاة الاستسقاء في كل أنحاء البلاد، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتضرع إلى الله بالدعاء طلباً لنزول الغيث المبارك، ستقام صلاة الاستسقاء في جميع المساجد على مستوى الدولة يوم غد الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، وذلك بالتنسيق مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتوجيه السامي من صاحب السمو رئيس الدولة، في إحياء السنن النبوية، رحمةً بالعباد والمخلوقات، داعياً الله له بموفور الصحة، وأن يجعل الله هذا البلد واحةً للخير، ومورداً للعطاء.

وأكد معاليه أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات، حيث تم التعميم على كل المسؤولين في الهيئة وأئمة المساجد بتجهيز المساجد لاستقبال المصلين، وتهيئة البيئة المثالية التي تعزز الخشوع والطمأنينة، متمنياً المشاركة من جميع أفراد المجتمع والمبادرة لنيل الأجر والثواب والإقبال على الله بيقين، والتضرع إليه بأن ينزل الغيث المبارك ليعم الخير والنماء وجه الأرض.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل

من جهته بيّن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ صلاة الاستسقاء سنةٌ نبويةٌ مباركةٌ تؤدَّى ركعتين يعقبها خطبةٌ من غير منبر، وأطلق مجموعة من المبادرات التوعوية والإفتائية المتعلقة بأداء هذه السنة وبيان الأدعية المأثورة في الاستسقاء، تضمنت مقطعاً مرئياً تعريفياً بصلاة الاستسقاء وأحكامها، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومجموعةً من المنشورات الفقهية والإفتائية عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نشر المجلس إصداراً فقهياً شاملاً حول «صلاة الاستسقاء» باللغتين العربية والإنجليزية، يمكن للجمهور تحميله من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للمجلس عبر الرابط https://fatwauae.gov.ae/ar/publications/Prayer-for-Rain.

المصدر: وام
صلاة الاستسقاء
مساجد الإمارات
آخر الأخبار
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
الرياضة
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
اليوم 14:12
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
الرياضة
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
اليوم 14:04
جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم بطولة الوطن في بنغازي
الرياضة
جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم بطولة الوطن في بنغازي
اليوم 14:00
الشارقة ترسم ملامح اقتصاد المستقبل عبر "منتدى الشارقة للاستثمار" و"مؤتمر الاستثمار العالمي"  2025
علوم الدار
الشارقة ترسم ملامح اقتصاد المستقبل عبر "منتدى الشارقة للاستثمار" و"مؤتمر الاستثمار العالمي"  2025
اليوم 13:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©