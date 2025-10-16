الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أبوظبي للزراعة»: دور لافت لـ«معرض الأغذية» في الاطلاع على أفضل الممارسات

«أبوظبي للزراعة»: دور لافت لـ«معرض الأغذية» في الاطلاع على أفضل الممارسات
17 أكتوبر 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، إن «النجاح المتواصل لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية في دورته الرابعة، يعكس الدور المحوري الذي تلعبه هذه المعارض في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الأغذية، إلى جانب إبرام اتفاقيات تجارية على المستويين المحلي والدولي».
وأشار إلى أن الاطلاع على تجارب وممارسات عالمية متنوعة في قطاع الأغذية، يُسهم في تعزيز الوعي بسلامة الغذاء والصحة العامة. كما أوضح أن المعرض يوفّر فرصاً قيّمة للشركات والمُصّنعين المحليين لاكتشاف أحدث التقنيات التي تدعم التعامل الآمن مع الأغذية، وتُسهم في الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة.
وتنطلق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية في مركز أدنيك أبوظبي ضمن الأسبوع العالمي للغذاء، من 21 إلى 23 أكتوبر.
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك «نعمل في مجموعة أدنيك على دعم الفعاليات التي تدفع عجلة التحول وتعزز مرونة أنظمة الغذاء، وذلك عبر توفير منصة متنامية للأعمال والابتكار. إذ يشكّل المعرض نقطة التقاء استراتيجية تجمع المستثمرين والمبتكرين والجهات الحكومية تحت سقف واحد، وتقديمه مزايا جديدة، وجذب الشركات العالمية لبناء علاقات تعاون وشراكة استراتيجية مع نظرائها المحلية».
وأوضح أن هذا النمو المتواصل يعكس التزام مجموعة أدنيك باستقطاب الفعاليات والأنشطة التي تسهم في دفع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الغذائي والزراعي.

