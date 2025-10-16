الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث مع سفيرة مالي سبل تعزيز التعاون

خليفة الظاهري وديميناتو سانجاري والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
17 أكتوبر 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ديميناتو سانجاري، سفيرة جمهورية مالي لدى الدولة، والوفد المرافق لها، بمقر الجامعة في أبوظبي، وجرى خلال اللقاء، استعراض تجربة الجامعة في مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز مجالات التعايش والأخوة الإنسانية المنبثقة من رؤية واستراتيجية دولة الإمارات، كما اطلعت السفيرة على برامج الجامعة الأكاديمية ومساقاتها العلمية في الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية ومبادراتها الاجتماعية، ومشاريعها الرائدة في البحث العلمي والسلام والتنمية. وخلال اللقاء، قال الدكتور خليفة الظاهري إن هذه الزيارة تعزز رؤية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في الانفتاح على المجتمعات الإنسانية حول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الروابط المشتركة، وأكد أن الزيارة تعتبر مقدمة للتعاون والتواصل الثقافي والحضاري والعلمي مع الجانب المالي مستقبلاً.
من جانبها، أشادت السفيرة بمبادرات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مجال الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، وتجربتها الفريدة في تبني رسالة السلام والتسامح ونشرها وسط المجتمعات البشرية. وقالت إن هذه التجربة فريدة، وتنم عن حرص دولة الإمارات ومؤسساتها التعليمية والأكاديمية على خدمة قضايا السلام والاستقرار والتنمية في العالم.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
مالي
خليفة الظاهري
خليفة مبارك الظاهري
