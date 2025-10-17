"خليفة الطبية" تنجح في إجراء جراحة جنينية معقدة

أعلنت شركة صحة، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، عن إجراء جراحة معقّدة من داخل الرحم باستخدام المنظار في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لها، لإصلاح عيب السنسنة المشقوقة، في إطار برنامج الأطباء الزائرين الذي أطلقته دائرة الصحة – أبوظبي.

ويعكس نجاح عملية التنظير، التي استغرقت 90 دقيقة لجنين يبلغ عمره 25 أسبوعاً ويزن 800 جرام، مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجال الرعاية الصحية، والتزامها بتوفير أعلى مستويات الجودة والابتكار في الرعاية الصحية في مختلف التخصُّصات. ويسعى برنامج الأطباء الزائرين إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات مع نخبة من كبار المتخصصين والخبراء الطبيين من مختلف أنحاء العالم.

وتُعَدُّ السنسنة المشقوقة عيباً خلقياً يحدث نتيجة عدم انغلاق العمود الفقري والأغشية المحيطة بالحبل الشوكي بشكل صحيح خلال مراحل الحمل المبكِّرة، ما قد يؤدّي إلى اضطرابات عصبية وإعاقات طويلة الأمد.

وفي هذه الحالة، أجرى الفريق الجراحة طفيفة التوغُّل لإغلاق الفتحة في العمود الفقري للجنين، بهدف حماية الوظائف العصبية، ودعم القدرة على الحركة، والسيطرة على المثانة والأمعاء، وتعزيز نمو الدماغ.

قاد الفريق الجراحي الدكتور عادل الجنيبي، استشاري جراحة الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وضمَّ الفريق الدكتور سيف الإسلام عبدالسلام، أخصائي جراحة الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، والدكتور فيرنر غيرهارد ديل، استشاري طب الأجنة في مستشفى الكورنيش التابع لشركة صحة، إضافة إلى خبراء عالميين من الولايات المتحدة وإسبانيا يتمتَّعون بسمعة عالمية في مجال جراحة الأجنة، منهم الدكتور مانويل لوبيز، استشاري جراحة الأطفال والمسالك البولية من مستشفى كليفلاند كلينيك، كليفلاند، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور كارلوس جينيه براديز، استشاري جراحة الأجنة وجراحة الأطفال الهضمية والصدرية من مستشفى جامعة فال ديبرون، برشلونة، إسبانيا، والدكتورة ريمي بيريرا ساري، طبيبة تخدير في أمراض النساء والتوليد وطب الأطفال من مستشفى جامعة فال ديبرون، برشلونة، إسبانيا.

وقال الدكتور عادل علي الجنيبي: «إصلاح السنسنة المشقوقة قبل الولادة يُحسِّن كثيراً نتائج الحالة على المدى الطويل، حيث يُقلِّل من خطر الإصابة بالشلل والمضاعفات العصبية، ويحدُّ من الحاجة إلى عمليات عدّة بعد الولادة. من خلال التدخُّل المبكر، نمنح الطفل فرصة أفضل للمشي بشكل مستقل، والعيش حياة أكثر نشاطاً وتكاملاً».

وقال الدكتور فيرنر غيرهارد ديل: «إصلاح السنسنة المشقوقة باستخدام المنظار من داخل الرحم هو إجراء يتم فيه تصحيح العيب قبل الولادة. إذا استطعنا إجراء هذا التدخُّل مبكراً، فإننا نحسِّن حركة الطفل ونقلِّل من خطر المضاعفات العصبية، دون زيادة في المخاطر على الأم. يتطلَّب هذا الإجراء مستوى عالياً من الدقة، والتخطيط والتدريب بكثافة، والتعاون بين تخصُّصات عدّة. أجرينا في مركز طب الأجنة بمستشفى الكورنيش أكثر من 500 تدخُّل علاجي حتى اليوم، بنتائج تضاهي المعايير العالمية، ما يضعنا في طليعة رعاية الأجنة في دولة الإمارات والمنطقة».

بدأت العملية بقيام الفريق المختص من مستشفى الكورنيش بفتح جراحي مشابه لجراحة القيصرية، حيث تمَّ الوصول إلى الرحم بعناية مع الحفاظ على جداره سليماً. ونُفِّذ هذا الجزء الحَرج بدقة متناهية لتجنُّب تحفيز الولادة المبكِّرة، وضمان بيئة معقَّمة وآمنة حول الجنين. وبالاستعانة بالتصوير بالموجات فوق الصوتية لتحديد موقع الجنين بدقة، وفَّر الفريق الطبي بيئة محكمة لإجراء العملية الدقيقة على الجنين.

وتدخَّل فريق جراحة الأطفال من مدينة الشيخ خليفة الطبية لإجراء الإصلاح الدقيق لعيب السنسنة المشقوقة. وباستخدام أدوات خاصة ودقة عالية، أُغلِقَت الفتحة في العمود الفقري للجنين لحماية الأعصاب المكشوفة والحبل الشوكي، ما يُعزِّز وظيفة الطفل بعد الولادة.

وأُجريَت الجراحة باستخدام تقنيات تنظير حديثة ومتقدِّمة، ما أتاح للفريق الجراحي في مدينة الشيخ خليفة الطبية العمل من خلال شقوق صغيرة جداً. وأُدخِلَت أدوات دقيقة وكاميرا إلى الرحم المُغلَق للوصول إلى الجنين، وتنفيذ إصلاح العيب الشوكي. واستخدم الجراحون ثلاث فتحات صغيرة فقط، كلٌّ منها بطول ثلاثة مليمترات لإجراء العملية بدقة وبأقل قدر ممكن من التدخُّل. ويسهم هذا النهج الطفيف التوغل في تسريع التعافي، وتقليل خطر المضاعفات، وتحسين النتائج عبر الحفاظ على بيئة الرحم أثناء فترة التعافي.

وبعد نجاح عملية الإغلاق، أغلق فريق مستشفى الكورنيش البطن، ما أتاح استمرار الحمل بأمان حتى موعد الولادة المُقرَّر.

وكانت هذه العيوب تُعالَج تقليدياً بعد الولادة فقط، ما يؤدِّي إلى مضاعفات أكثر تعقيداً، مثل ضعف الحركة أو وظائف المثانة والأمعاء، والحاجة إلى عمليات متعدِّدة.