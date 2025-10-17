السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات: الاعترافات بدولة فلسطين إجماع دولي على حل الدولتين

الإمارات: الاعترافات بدولة فلسطين إجماع دولي على حل الدولتين
18 أكتوبر 2025 01:04

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الحوار البنّاء والدبلوماسية الفعّالة، هما السبيل الوحيد لإيجاد حلول مستدامة تنهي المعاناة الإنسانية، وتحقق الأمن والازدهار في المنطقة، مشيرةً إلى أن الاعترافات المتنامية بدولة فلسطين عكست إجماعاً دولياً على حلّ الدولتين بوصفه الخيار الوحيد القابل للتحقيق لإنهاء الصراع.
وأكدت الإمارات في بيان أمام اجتماع أممي، أمس، ألقاه باسل المشهراوي، ملحق دبلوماسي بالبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على موقفها الثابت والراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مجددةً دعوتها لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية. 
وقال البيان: «رحَّبَت الإمارات باعتماد الجمعية العامة، وبأغلبية ساحقة، لـ(إعلان نيويورك) الصادر عن مؤتمر حلّ الدولتين، والذي يشكّل خريطة طريق واضحة ومُلزمة نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، عبر خطوات ملموسة ومحددة زمنياً، وندعو إلى العمل على تطبيق مضامين هذا الإعلان لتمهيد الطريق لحل مستدام للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي». 
وشدد على أن الزخم الذي شهده مؤتمر حلّ الدولتين، والاعترافات المتنامية بدولة فلسطين، قد عكست جميعها إجماعاً دولياً على حلّ الدولتين، بوصفه الخيار الوحيد القابل للتحقيق لإنهاء هذا الصراع، داعياً بقية الدول للاستثمار في مسار السلام والاستقرار في المنطقة. 
وأكدت دولة الإمارات التزامها بأن تكون شريكاً بنّاءً في أي جهد دولي جاد لإنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل، إيماناً منها بأن الحوار البنّاء والدبلوماسية الفعّالة هما السبيل الوحيد لإيجاد حلول مستدامة تنهي المعاناة الإنسانية وتحقق الأمن والازدهار في المنطقة. 
وفي هذا الإطار، رحّبت دولة الإمارات بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وإعلانه عدم السماح بضم الضفة الغربية، كما رحبت أيضاً بإعلانه التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من إطار وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدةً تقديرها لجهوده في دعم هذا المسار، ودفع الأطراف نحو تفاهمات عاجلة تُنهي الحرب المأساوية، مؤكدةً الاستعداد للتعاون الإيجابي مع الولايات المتحدة وسائر الأطراف المعنية في العمل على تنفيذ بنود اتفاق شامل، يضمن وقفاً مستداماً لإطلاق النار، ويشمل معالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة في القطاع، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، ويمهّد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حلّ الدولتين. 
وأشاد البيان بجهود قطر ومصر وتركيا في تيسير هذا الاتفاق، كما أكد على أهمية التزام جميع الأطراف بالاتفاق، والعمل على استئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حلّ الدولتين، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة.

الاعتراف بفلسطين
الاعتراف بدولة فلسطين
فلسطين
الإمارات
الأمم المتحدة
الشعب الفلسطيني
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
حل الدولتين
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
18 أكتوبر 2025
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
18 أكتوبر 2025
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
18 أكتوبر 2025
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
18 أكتوبر 2025
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
18 أكتوبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©