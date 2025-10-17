الإمارات: الاعترافات بدولة فلسطين إجماع دولي على حل الدولتين

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الحوار البنّاء والدبلوماسية الفعّالة، هما السبيل الوحيد لإيجاد حلول مستدامة تنهي المعاناة الإنسانية، وتحقق الأمن والازدهار في المنطقة، مشيرةً إلى أن الاعترافات المتنامية بدولة فلسطين عكست إجماعاً دولياً على حلّ الدولتين بوصفه الخيار الوحيد القابل للتحقيق لإنهاء الصراع.

وأكدت الإمارات في بيان أمام اجتماع أممي، أمس، ألقاه باسل المشهراوي، ملحق دبلوماسي بالبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على موقفها الثابت والراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مجددةً دعوتها لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال البيان: «رحَّبَت الإمارات باعتماد الجمعية العامة، وبأغلبية ساحقة، لـ(إعلان نيويورك) الصادر عن مؤتمر حلّ الدولتين، والذي يشكّل خريطة طريق واضحة ومُلزمة نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، عبر خطوات ملموسة ومحددة زمنياً، وندعو إلى العمل على تطبيق مضامين هذا الإعلان لتمهيد الطريق لحل مستدام للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي».

وشدد على أن الزخم الذي شهده مؤتمر حلّ الدولتين، والاعترافات المتنامية بدولة فلسطين، قد عكست جميعها إجماعاً دولياً على حلّ الدولتين، بوصفه الخيار الوحيد القابل للتحقيق لإنهاء هذا الصراع، داعياً بقية الدول للاستثمار في مسار السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت دولة الإمارات التزامها بأن تكون شريكاً بنّاءً في أي جهد دولي جاد لإنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل، إيماناً منها بأن الحوار البنّاء والدبلوماسية الفعّالة هما السبيل الوحيد لإيجاد حلول مستدامة تنهي المعاناة الإنسانية وتحقق الأمن والازدهار في المنطقة.

وفي هذا الإطار، رحّبت دولة الإمارات بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وإعلانه عدم السماح بضم الضفة الغربية، كما رحبت أيضاً بإعلانه التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من إطار وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدةً تقديرها لجهوده في دعم هذا المسار، ودفع الأطراف نحو تفاهمات عاجلة تُنهي الحرب المأساوية، مؤكدةً الاستعداد للتعاون الإيجابي مع الولايات المتحدة وسائر الأطراف المعنية في العمل على تنفيذ بنود اتفاق شامل، يضمن وقفاً مستداماً لإطلاق النار، ويشمل معالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة في القطاع، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، ويمهّد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حلّ الدولتين.

وأشاد البيان بجهود قطر ومصر وتركيا في تيسير هذا الاتفاق، كما أكد على أهمية التزام جميع الأطراف بالاتفاق، والعمل على استئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حلّ الدولتين، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة.