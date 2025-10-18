بحضور زايد بن حمدان بن زايد ورئيس الوزراء الباكستاني.. الشركة العالمية القابضة تعلن الاستحواذ على 82.64% من حصص أسهم بنك "فيرست وومن بنك ليمتد"

أعلنت الشركة العالمية القابضة (IHC) عن استحواذها على حصة تبلغ 82.64% في "فيرست وومن بنك ليمتد" (بنك المرأة الأول المحدود) الحكومي الذي يقع مقره الرئيسي في مدينة كراتشي الباكستانية، بعد عملية خصخصة ناجحة تمت بموجب قانون "المعاملات التجارية بين الحكومات" الباكستاني لعام 2022.

حضر الإعلان عن الصفقة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة "2 بوينت زيرو"؛ ودولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وتمثل هذه الصفقة التاريخية أول عملية خصخصة لبنك في باكستان ضمن إطار التعاون الحكومي، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان.

كما تجسد ثقة دولة الإمارات في القطاع المالي الباكستاني وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وتفتح الطريق لمزيد من التعاون والاستثمارات بين البلدين.

تأسس "فيرست وومن بنك ليمتد" عام 1989 ويعمل كبنك تجاري متكامل يضم شبكة وطنية من 42 فرعاً في مختلف أنحاء باكستان، ويقدم مجموعة شاملة من خدمات التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للشركات.

ويمثل استثمار الشركة العالمية القابضة في القطاع المالي والمصرفي في باكستان محطة مهمة ضمن استراتيجيتها لبناء مؤسسات مالية قوية ومستدامة تدعم خطط النمو المتكامل والتوسع الشامل للأعمال.

وبعد عملية الاستحواذ، ستعمل الشركة العالمية القابضة على ضمان تلبية البنك لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، مما يعزز قاعدة رأسماله ويمكّنه من التوسع في عملياته وزيادة انتشاره في جميع أنحاء باكستان.

وتركز استراتيجية التحول على إنشاء مؤسسة مالية حديثة مجهزة بأحدث الحلول التكنولوجية من خلال تحديث البنية التحتية المصرفية الأساسية، وأتمتة العمليات، ودمج القنوات الرقمية مع التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أسرع وأكثر ذكاءً وكفاءة.

وسيكون الاستثمار في الكفاءات البشرية جزءاً محورياً من هذه الاستراتيجية، من خلال تطوير المواهب وبناء القدرات وترسيخ ثقافة قائمة على الأداء، لتمكين الكوادر المصرفية من تقديم حلول مبتكرة على نطاق واسع.

كما سيخضع البنك لعملية إعادة هيكلة للعلامة التجارية، مع اعتماد اسم وهوية جديدين يعكسان دوره الموسّع لخدمة جميع شرائح المجتمع وتعزيز الشمول المالي في البلاد.

وبهذه المناسبة، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: "يعكس استثمارنا في «فيرست وومن بنك ليمتد» ثقتنا في الإمكانات المالية لباكستان ورؤيتنا المشتركة للنمو الاقتصادي طويل الأمد.

ونرى فرصاً قوية في القطاع المالي الباكستاني ونتطلع إلى دعم رحلة البنك نحو التحديث من خلال التكنولوجيا، وأتمتة العمليات المصرفية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار المالي. كما تمثل هذه الصفقة التزاماً مشتركاً بين الإمارات وباكستان لدفع الابتكار، وتعزيز البنية التحتية المالية، وتحقيق قيمة مستدامة".

وتأتي هذه الصفقة بعد المشروع المشترك الذي تم توقيعه في فبراير 2025 بين "إنترناشونال ريسورسيس هولدينغ" – إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة – وحكومة إقليم بلوشستان وشركاء محليين، مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وباكستان في قطاعات استراتيجية وحيوية.

وتعكس هذه المبادرات رؤية الشركة العالمية القابضة طويلة الأمد لتعزيز النمو المستدام، وتسريع التحول القائم على التكنولوجيا، وتقوية الترابط الاقتصادي العالمي.