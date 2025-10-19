حمدان بن محمد يعتمد إطلاق «منصّة تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي» ويطلق «برنامج يونيكورن 30»

اطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الاجتماع الثاني لعام 2025 للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، على تقرير شامل حول ما أُنجز من مشاريع ومبادرات نوعية، والخطط المستقبلية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، لترسّخ دبي مكانتها كالأسرع والأكثر استعداداً لتبنّي تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي.







وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «خلال الاجتماع الثاني لعام 2025 للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اطّلعت على تقرير شامل حول ما أُنجز من مشاريع ومبادرات نوعية، والخطط المستقبلية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، لترسّخ دبي مكانتها كالأسرع والأكثر استعداداً لتبنّي تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي. واعتمدنا إطلاق «منصّة تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي» وتشكيل «فريق تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي»، لتكون مؤسساتنا الحكومية نموذجاً في سرعة وكفاءة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل بين الجهات، وتوحيد الرؤية الاستراتيجية نحو مستقبل أكثر ابتكاراً، كما نعلن إطلاق «برنامج يونيكورن 30»، لدعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتتحوّل إلى شركات مليارية عالمية تنطلق من دبي وتُسهم في تعزيز ريادتها. وعلى هامش الاجتماع، وجّهنا ببدء الاستعدادات لتنظيم أفضل نسخة من معرضي جيتكس جلوبال وإكسباند نورث ستار مع انتقال الحدثين إلى مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2026».





