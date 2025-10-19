الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يعتمد إطلاق «منصّة تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي» ويطلق «برنامج يونيكورن 30»

حمدان بن محمد يعتمد إطلاق «منصّة تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي» ويطلق «برنامج يونيكورن 30»
19 أكتوبر 2025 13:47

اطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الاجتماع الثاني لعام 2025 للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، على تقرير شامل حول ما أُنجز من مشاريع ومبادرات نوعية، والخطط المستقبلية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، لترسّخ دبي مكانتها كالأسرع والأكثر استعداداً لتبنّي تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «خلال الاجتماع الثاني لعام 2025 للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اطّلعت على تقرير شامل حول ما أُنجز من مشاريع ومبادرات نوعية، والخطط المستقبلية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، لترسّخ دبي مكانتها كالأسرع والأكثر استعداداً لتبنّي تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي. واعتمدنا إطلاق «منصّة تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي» وتشكيل «فريق تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي»، لتكون مؤسساتنا الحكومية نموذجاً في سرعة وكفاءة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل بين الجهات، وتوحيد الرؤية الاستراتيجية نحو مستقبل أكثر ابتكاراً، كما نعلن إطلاق «برنامج يونيكورن 30»، لدعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتتحوّل إلى شركات مليارية عالمية تنطلق من دبي وتُسهم في تعزيز ريادتها. وعلى هامش الاجتماع، وجّهنا ببدء الاستعدادات لتنظيم أفضل نسخة من معرضي جيتكس جلوبال وإكسباند نورث ستار مع انتقال الحدثين إلى مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2026».


أخبار ذات صلة
الإمارات تُرسِّخ مكانتها العالمية في الاستثمارات السحابية ومشاريع مراكز البيانات
"واتساب" يحظر روبوتات الذكاء الاصطناعي العامة نهائيًا

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يتوج أبطال تحدي القراءة العربي 2025 يوم 23 أكتوبر بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يتوج أبطال تحدي القراءة العربي 2025 يوم 23 أكتوبر بدبي
اليوم 15:32
العين يسيطر على الصدارة و«الشقيقان رحيمي» يكتبان التاريخ
الرياضة
العين يسيطر على الصدارة و«الشقيقان رحيمي» يكتبان التاريخ
اليوم 15:30
تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي
علوم الدار
تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي
اليوم 15:17
الإمارات تعزز التعاون الدولي في مجال المياه والعمل البيئي المتكامل
علوم الدار
الإمارات تعزز التعاون الدولي في مجال المياه والعمل البيئي المتكامل
اليوم 15:10
دبي تستضيف نزالات عالمية في أضخم بطولات «القتالية»
الرياضة
دبي تستضيف نزالات عالمية في أضخم بطولات «القتالية»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©