علوم الدار

«موسكو الدولية للقرآن الكريم» تختار عمر الدرعي شخصية العام

عمر الدرعي يتسلم جائزة شخصية العام من راوي عين الدين (الصور من وام)
20 أكتوبر 2025 02:16

موسكو (وام)

اختارت «مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم» معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة شخصية العام لدورتها الثالثة والعشرين «2025».
عقدت المسابقة بتنظيم مشترك بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بحضور الدكتور محمد أحمد سلطان الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، والدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وممثلين عن 30 دولة.
وجاءت الجائزة، التي حضر فعالياتها رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بهدف تعزيز مكانة القرآن الكريم في نفوس الشباب، وتشجيع حفظه وتدبر معانيه وفي إطار التعاون الثقافي والعلمي المتنامي بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.
وأكد الظاهري، أن دعم دولة الإمارات لهذه الجائزة يجسد دور الدولة الريادي في ترسيخ القيم القرآنية، وتعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب.

