قيادات الفجيرة: خريجو كليات التقنية العليا ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة

هنأ الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، كليات التقنية العليا بالفجيرة بمناسبة احتفالها بتخريج دفعة جديدة من أبناء وبنات الوطن الذين يمثلون ثمرة من ثمار الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، مشيداً بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للعلم والتعليم، وحرصه على تمكين الشباب والاستثمار فيهم لثقته الكبيرة في قدراتهم على المساهمة في التنمية، وبناء المستقبل.





وأضاف أن كفاءة الخريجين هي انعكاس لنوعية التعليم في الذي تقدمه كليات التقنية العليا، والذي يتمثل في رؤية استراتيجية تواكب التطورات التكنولوجية والمتغيرات الوظيفية، ويتجسد في بيئة تعليمية متقدمة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والتدريب المهني المرتبط بواقع ومتطلبات قطاعات العمل والصناعة.





وثمن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لبناء الإنسان الإماراتي، وتمكينه من أدوات المستقبل، مؤكداً رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، التي تضع التعليم في صدارة أوليات التنمية، باعتباره الأساس في بناء المجتمع وتعزيز رفاهيته وازدهاره.





وقال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، «يسرّني أن أتقدم بأصدق التهاني إلى الخريجين والخريجات من كليات التقنية العليا في الفجيرة دفعة العام 2025، وإلى أسرهم الكريمة التي كانت السند والداعم لهم في مسيرتهم التعليمية، إن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل مشرق، يعكس ما يتمتع به طلبتنا من عزيمة وإصرار على النجاح والتميز، ويؤكد التزام الدولة بالاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد المحرك الرئيسي للنهضة والتطور».





وهنأ يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، كليات التقنية العليا بمناسبة الاحتفال بتخريج دفعة العام 2025، التي تضم نخبة متميزة من شباب الوطن المستعدين للانطلاق بكل جاهزية نحو سوق العمل، مستثمرين معارفهم ومهاراتهم المهنية والتقنية للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.





وعبّر سالم محمد علي المكسح، مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة في حكومة الفجيرة، عن فخره بتخريج دفعة متميزة من خريجي وخريجات كليات التقنية العليا بالفجيرة تحت شعار «طموح بلا حدود»، مؤكداً أنهم يمثلون إضافة نوعية لمنظومة سوق العمل في الفجيرة، بما يتمتعون به من معارف ومهارات متخصصة تتوافق مع الرؤى والطموحات التنموية المستقبلية، معبراً عن سعادته بأن أحد أبنائه ضمن هذه الدفعة الجديدة من الخريجين، متمنياً التوفيق للجميع في العمل وخدمة الوطن.





وأعربت منى المطيري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا بالفجيرة، عن فخرها واعتزازها بخريجي وخريجات كليات التقنية بالفجيرة، الذين يجسدون اليوم بتفوقهم العلمي ثمرة جهودهم وتفانيهم خلال مسيرتهم التعليمية، وحرصهم على استثمار الفرص والإمكانات المتاحة ضمن بيئة تعليمية متطورة وفّرتها الكليات، ليكونوا على درجة عالية من الجاهزية العلمية والمهنية في مختلف التخصصات.



تهنئة

هنأت منى المطيري أسر الخريجين، وكذلك مؤسسات العمل والصناعة والذين يمثلون جميعهم شركاء النجاح، من منطلق أن إعداد الشباب هو مسؤولية وشأن مجتمعي، مشيرة إلى ثقتها في أن الخريجين سيواصلون مسيرة التميز والإبداع في مختلف الميادين، بما يسهم في رفعة وطننا وتعزيز تنافسيته.