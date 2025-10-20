الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الجيوسياسية واللجان الدائمة والمتخصصة بجنيف

"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الجيوسياسية واللجان الدائمة والمتخصصة بجنيف
20 أكتوبر 2025 11:47

شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيس فريق الاتحاد المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية، وميرة سلطان السويدي بصفتها نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة، في الاجتماع المشترك لرؤساء المجموعات الجيوسياسية واللجان الدائمة والأجهزة المتخصصة في الاتحاد، الذي عقد ضمن أعمال الجمعية 151 للاتحاد في جنيف.

أخبار ذات صلة
«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون البرلماني مع وفد «غرولاك» في جنيف
"الشعبة الإماراتية" تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

هدف الاجتماع لمناقشة أولويات العمل البرلماني للمرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين أجهزة الاتحاد المختلفة في القضايا والتحديات العالمية المشتركة.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، خلال الاجتماع، أهمية تحديد أولويات الاتحاد في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وضرورة توحيد الجهود وتعزيز التعاون لوضع آليات وبرامج فاعلة واستباقية تسهم في دعم الحلول السلمية للنزاعات، من خلال الحوار البناء بين الشعوب.
وناقش الاجتماع سبل تطوير آليات عمل الاتحاد البرلماني الدولي في التعامل مع الأزمات العالمية، وتفعل برامج المساواة بين الجنسين ضمن السياسات والبرامج الوطنية للبرلمانات الأعضاء، واستعراض الجهود المبذولة وأفضل الممارسات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية وتمكينها في مواقع صنع القرار.
كما تطرق الاجتماع لاستراتيجية الاتحاد خلال الفترة 2027-2032، والتأكيد على أهمية توافقها مع أهداف التنمية المستدامة والتحولات العالمية في مجالات الرقمنة والابتكار، بما يعزز من دور الاتحاد في دعم التنمية والسلام على المستوى الدولي.

 

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
جنيف
سويسرا
آخر الأخبار
«شيماييف يحتفي بـ«تيفو» جماهير الوصل في «ديربي بر دبي»
الرياضة
«شيماييف يحتفي بـ«تيفو» جماهير الوصل في «ديربي بر دبي»
اليوم 13:00
صورة تعبيرية
الذكاء الاصطناعي
منصات الذكاء الاصطناعي تدخل مرحلة التوازن بين الكفاءة والتكلفة
اليوم 12:57
توري.. موهبة النصر على مشارف «اللاعب الزجاجي»
الرياضة
توري.. موهبة النصر على مشارف «اللاعب الزجاجي»
اليوم 12:45
منصة إكس تطلق ميزة جديدة
الترفيه
منصة إكس تطلق ميزة جديدة
اليوم 12:33
احتفالات في المغرب بلقب المونديال.. «إنها مجرد بداية»
الرياضة
احتفالات في المغرب بلقب المونديال.. «إنها مجرد بداية»
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©