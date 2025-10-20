"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الجيوسياسية واللجان الدائمة والمتخصصة بجنيف

شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيس فريق الاتحاد المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية، وميرة سلطان السويدي بصفتها نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة، في الاجتماع المشترك لرؤساء المجموعات الجيوسياسية واللجان الدائمة والأجهزة المتخصصة في الاتحاد، الذي عقد ضمن أعمال الجمعية 151 للاتحاد في جنيف.

هدف الاجتماع لمناقشة أولويات العمل البرلماني للمرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين أجهزة الاتحاد المختلفة في القضايا والتحديات العالمية المشتركة.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، خلال الاجتماع، أهمية تحديد أولويات الاتحاد في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وضرورة توحيد الجهود وتعزيز التعاون لوضع آليات وبرامج فاعلة واستباقية تسهم في دعم الحلول السلمية للنزاعات، من خلال الحوار البناء بين الشعوب.

وناقش الاجتماع سبل تطوير آليات عمل الاتحاد البرلماني الدولي في التعامل مع الأزمات العالمية، وتفعل برامج المساواة بين الجنسين ضمن السياسات والبرامج الوطنية للبرلمانات الأعضاء، واستعراض الجهود المبذولة وأفضل الممارسات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية وتمكينها في مواقع صنع القرار.

كما تطرق الاجتماع لاستراتيجية الاتحاد خلال الفترة 2027-2032، والتأكيد على أهمية توافقها مع أهداف التنمية المستدامة والتحولات العالمية في مجالات الرقمنة والابتكار، بما يعزز من دور الاتحاد في دعم التنمية والسلام على المستوى الدولي.