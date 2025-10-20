الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
20 أكتوبر 2025 17:51

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي روبرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، علاقات التعاون وفرص تطويرها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والابتكار وتكنولوجيا المستقبل بجانب المجالات الثقافية وغيرها من الجوانب، بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية المستدامة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. 

جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي، معالي رئيس الوزراء السلوفاكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث نقل معاليه إلى سموه، في بداية اللقاء، تحيات فخامة بيتر بيليغريني رئيس جمهورية سلوفاكيا، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من الازدهار. 

وأكد سموه ورئيس وزراء سلوفاكيا، خلال اللقاء، متانة العلاقات التي تجمع البلدين وتطورها المستمر على مختلف الصعد، وحرصهما على مواصلة تعزيز مسارات هذا التعاون، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، التي تشكّل أولوية تنموية، وذلك انطلاقاً من رؤيتهما المشتركة في مجالي الابتكار والاستدامة.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي روبرت فيكو عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز الحوار والتسويات الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا والأزمات في المنطقة والعالم.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ ملك المغرب بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025
رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بمهرجان الأضواء "ديوالي"

وقد شهد صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي رئيس وزراء سلوفاكيا، تبادل اتفاقية تعاون في المجالات الاقتصادية بين حكومتي البلدين، بجانب مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري تبادلهما من جانب دولة الإمارات، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومن الجانب السلوفاكي سعادة فلاديمير سيمونياك أمين عام وزارة الاقتصاد.

حضر اللقاء كل من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

كما حضره من الجانب السلوفاكي الوفد المرافق لرئيس الوزراء الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين السلوفاكيين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
روبرت فيكو
محمد بن زايد
سلوفاكيا
آخر الأخبار
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
الرياضة
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
اليوم 18:25
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
الرياضة
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
اليوم 18:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 17:51
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في غزة
اليوم 17:31
«الريشة» يعتمد بعثة «آسيوية الشباب»
الرياضة
«الريشة» يعتمد بعثة «آسيوية الشباب»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©