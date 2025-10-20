الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنقاذ سائقة تعطّل مثبت سرعة مركبتها

إنقاذ سائقة تعطّل مثبت سرعة مركبتها
21 أكتوبر 2025 01:58

دبي (الاتحاد)

في استجابة سريعة واحترافية، أنقذت الدوريات المرورية في شرطة دبي سائقة تعطّل مثبت السرعة في مركبتها، أثناء سيرها على شارع الإمارات باتجاه أبوظبي، حيث تدخلت الفرق المُختصة خلال دقائق من تلقي البلاغ، مما أسهم في تجنيب السائقة ومُستخدمي الطريق خطر وقوع حادث مروري جسيم.
وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بعدم قدرة سائقة مركبة على التحكم في سرعتها، نتيجة تعطل مثبت السرعة واستمرارها بالسير دون استجابة لدواسة المكابح. 
وبين أن الدوريات المرورية تحركت على الفور إلى موقع البلاغ، حيث تم تحديد موقع المركبة ومرافقتها بطريقة دقيقة ومُنسقة، في حين تولت فرق الدوريات التواصل المباشر مع السائقة لإرشادها إلى الإجراءات السليمة، التي ينبغي اتباعها في مثل هذه الحالات.
وأضاف: «عملت الدوريات على تأمين المركبة، من خلال إنشاء ممر آمن أمامها وخلفها، مع إبعاد المركبات الأخرى عن مسارها لتفادي أي اصطدام محتمل، وبفضل التنسيق المُحكم والهدوء في التعامل، تمكّنت السائقة من إيقاف المركبة بأمان على جانب الطريق».

