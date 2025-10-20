إطلاق مشروع مجمع الوادي في القوع بالعين

العين (الاتحاد)



أعلنت بلدية مدينة العين إطلاق مشروع مجمع الوادي في منطقة القوع، الذي يشكّل إضافة نوعية إلى البنية التحتية التجارية والخدمية والترفيهية بالمنطقة، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي، وتعزيز جودة الحياة وفق أعلى المعايير العمرانية الحديثة.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 3.939.33 متراً مربعاً، ومن المقرر إنجازه خلال الربع الأول من عام 2026. ويتألف المجمع من طابقين، وتم تصميم المشروع بشكل يلبّي مختلف احتياجات السكان من خدمات صحية، رياضية، اجتماعية وتجارية، وتعليمية في بيئة متكاملة وآمنة.

ويحتوي الطابق الأرضي على مرافق أساسية ومتنوعة، تشمل حضانة للأطفال، ومسبحاً بملحقاته، إضافة إلى صالة رياضية للنساء وأخرى للرجال، فضلاً عن مقهى عصري يوفّر مساحة مميزة للتجمعات الاجتماعية. بينما يضم الطابق الأول سبعة مكاتب إدارية، إلى جانب منطقة ألعاب للأطفال، مما يجعل المجمع وجهة عائلية متكاملة، كما يضم المجمع عيادة طبية على مساحة 558 متراً مربعاً.

ويتميّز المشروع بكونه يجمع بين الخدمات التجارية والأنشطة الترفيهية والتعليمية.

وأكد المهندس أحمد الظاهري، رئيس قسم متابعة عقود ممتلكات البلدية، أن مشروع مجمع الوادي يأتي في إطار رؤية البلدية الرامية إلى توفير مرافق عصرية، تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، وقال: «حرصنا في هذا المشروع على أن يكون مجمع الوادي مركزاً حضرياً متكاملاً يلبّي تطلعات سكان القوع، ويوفّر لهم خيارات متنوعة من الخدمات تحت سقف واحد، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة لمدينة العين».