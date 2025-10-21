الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"نقل عجمان" تطبق محدد السرعة الذكي بمركبات الأجرة والليموزين

21 أكتوبر 2025 17:02

نفذت هيئة النقل في عجمان، مشروع تركيب أجهزة محدد السرعة الذكية والديناميكية في مركبات الأجرة والليموزين العاملة في الإمارة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة ورفع مستوى الأمان لجميع الركاب.

ويهدف المشروع إلى ضبط سرعة المركبات أثناء التشغيل والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق، بما يسهم في جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتُعد إمارة عجمان، الأولى على مستوى الدولة في تطبيق هذا النوع من الأنظمة الذكية، الذي يتميز بتقنية متطورة تضمن دقة أعلى في ضبط السرعات ومرونة في التعامل مع ظروف التشغيل المختلفة.

أخبار ذات صلة
وتعمل الأجهزة الجديدة على تخزين بيانات النطاق الجغرافي والسرعات المحددة لكل منطقة، والتعرف مباشرة على موقع المركبة في الوقت الفعلي، ثم مقارنة السرعة المسموح بها في الموقع الحالي ومزامنتها تلقائياً، كما تُرسل البيانات بشكل مباشر إلى نظام القيادة الإلكتروني وتُحدث باستمرار عبر نظام خرائط متكامل يتيح دقة عالية في تحديد السرعات ومواقع التشغيل.

وأكد عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، إنّ تنفيذ المشروع يتماشى مع استراتيجية الهيئة لتعزيز منظومة النقل وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مشيراً إلى أن تركيب أجهزة محدد السرعة الذكية والديناميكية يمثل خطوة نوعية نحو رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز انضباط السائقين، وضمان الالتزام بالسرعات المحددة بآلية ذكية تتكيف مع الظروف المختلفة.

وقال إنّ الهيئة تحرص على تبني المبادرات الابتكارية التي تعزز سلامة الركاب وتواكب أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أنّ المشروع يسهم في رفع ثقة المتعاملين وتحسين تجربة النقل في عجمان.

وأوضح أن تنفيذ المشروع تم وفق خطة مرحلية مدروسة لضمان فاعلية التطبيق واستدامة النتائج، مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل متابعة الأداء الميداني وتقييم مؤشرات السلامة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

المصدر: وام
