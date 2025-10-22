الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مهرجان "أم الإمارات" يعقد فعالياته في 3 مواقع مختلفة بإمارة أبوظبي

مهرجان "أم الإمارات" يعقد فعالياته في 3 مواقع مختلفة في إمارة أبوظبي
22 أكتوبر 2025 14:34

تنظِّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مهرجان «أم الإمارات» بنسخته التاسعة في شهر ديسمبر 2025، وتقوم شركة «براغ» بإنتاجه وابتكاره ليقدِّم تجربة تمتد أكثر من 30 يوماً في ثلاثة مواقع مختلفة في إمارة أبوظبي.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025 في خليج المغيرة في منطقة الظفرة، وكذلك في العين سكوير في منطقة العين، وتُختتَم على كورنيش أبوظبي في الفترة من 10 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026.

يقدِّم مهرجان «أم الإمارات» مجموعة واسعة من الأنشطة العائلية، والمأكولات العالمية، والعروض الحيّة، والتركيبات الفنية، والألعاب، والتجارب الثقافية. وتحمل نسخة عام 2025 شعار «فوق الخيال»، وتضمُّ عناصر جديدة كلياً، منها متحف تفاعلي للتصوير، وألعاب غامرة، وتحدّي الليزر، ومتاهات ترفيهية، وحديقة مغامرات مستوحاة من عالم «نينجا كيدز».
ويقدِّم المهرجان لزوّاره مناطق مخصَّصة لكلِّ فئة عمرية تشمل منطقة التسلية، وهي عالم من المرح للأطفال ومحبِّي اللعب مليء بالإبداع والضحك، ومنطقة التشويق لمحبّي المغامرات، حيث تنتظرهم ألعاب وتجارب مليئة بالحماسة، ومنطقة التذوُّق والتسوُّق التي تقدِّم تجربة راقية تجمع بين المأكولات العالمية والأزياء والاسترخاء.

وتشمل الفعاليات ورش عمل تفاعلية، وسينما في الهواء الطلق، ومنطقة جديدة للألعاب القابلة للنفخ، إلى جانب أكثر من 40 خياراً للطعام من أبرز العلامات الإقليمية والعالمية، تشمل المأكولات الشعبية والحلويات والأطباق الفاخرة.

ويستمتع الزوّار أيضاً بتجارب التسوُّق والعروض الفنية والموسيقى الحيّة في أجواء نابضة بالحيوية.

وستتوافر التذاكر قريباً عبر الموقع الإلكتروني: www.ticketmaster.ae.

لمزيدٍ من المعلومات، زوروا motn.ae.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
إمارة أبوظبي
مهرجان أم الإمارات
