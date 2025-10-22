ذياب بن طحنون: جامعة العين ترسخ حضورها في قطاع التعليم العالي

أبوظبي (وام)



احتفلت جامعة العين بتخريج الدفعة الـ19 من طلابها خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، تحت رعاية وحضور الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين وأصحاب السعادة ممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، والهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الخريجين.

عبر الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان عن اعتزازه برؤية نخبة جديدة من أبناء وبنات الوطن وهم يخطون أولى خطواتهم نحو المستقبل متسلحين بالعلم والمعرفة، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان المتعلم الركيزة الأهم في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات.

وأشار إلى أن جامعة العين تمكنت، خلال السنوات الماضية، من ترسيخ حضورها في قطاع التعليم العالي من خلال جودة برامجها الأكاديمية واعتماداتها الدولية، وهو ما يعكس التزامها بإعداد خريجين يمتلكون الكفاءة والمسؤولية تجاه وطنهم ومجتمعهم.

ووجه الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان التهنئة للخريجين وأسرهم، داعياً إياهم إلى مواصلة التعلم وتطوير الذات، والمحافظة على القيم الأخلاقية والوطنية، وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم ووطنهم في مواقع العمل والمسؤولية.

من جانبه، أشار الدكتور نور الدين عطاطرة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة العين، إلى أن حفل التخريج ما هو إلا تجسيد لرؤية الجامعة في تخريج جيل طموح، يمتلك المعرفة والمهارة، وقادر على خدمة وطنه وتلبية احتياجاته المستقبلية.

وأوضح أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم في بناء الإنسان، وأن الجامعات تعد الشريك الأساسي في تحقيق تطلعات الدولة نحو الريادة العالمية.

وأضاف أن جامعة العين وضعت ضمن أولوياتها تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، من خلال استقطاب الكفاءات الأكاديمية، وتوفير بيئة تعليمية ذكية، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية وربطها بمتطلبات سوق العمل.

وأكد أن الجامعة ستواصل الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه الركيزة الأساسية لبناء مجتمع المعرفة، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على تمكين الطلبة وتشجيعهم على الابتكار وريادة الأعمال، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمنافسة على المستويين المحلي والعالمي.

ودعا الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، في كلمة له خلال الحفل، الخريجين إلى الاستزادة من المعرفة لتطوير أنفسهم ومهاراتهم، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تتماشى مع التطورات العالمية، من خلال تحديث برامجها الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي، وإتاحة الفرص أمام الطلبة للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

وأضاف أن جامعة العين حريصة على دعم خريجيها، باعتبارهم سفراء لها وتسعى للارتقاء بمستوى التعليم واستمرارية الحصول على الاعتمادات الأكاديمية الدولية والتصنيفات العالمية التي من شأنها أن تعزز شهادة الطالب الجامعي، مما يخلق له فرص عمل أوسع، وبالتالي تعزيز مكانة الخريجين في سوق العمل.

وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس أمناء جامعة العين برئاسة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان.



الفوج الـ19

ضم حفل تخريج الفوج التاسع عشر خريجي الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات والدرجات العلمية في البكالوريوس والدبلوم والماجستير، ممن استوفوا متطلبات التخرج خلال العام الأكاديمي 2024-2025 من مقري العين وأبوظبي.