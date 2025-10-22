8 حلول مبتكرة وشركات ناشئة في التكنولوجيا الزراعية تستعرضها «جامعة خليفة»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، استعراض ثمانية حلول مبتكرة وشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية خلال فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2025 والذي يُعَد منصة تُبرِز ريادة دولة الإمارات في تعزيز مرونة الأمن الغذائي ودورها مركزاً عالمياً للتوريد والاستثمار والابتكار.

وتشمل المشاريع التي تستعرضها جامعة خليفة جهاز «تاتش رايب» الذي أطلقته الجامعة مؤخراً، وهو جهاز استشعار لقياس مدى نضج الفاكهة، ويعتمد على اللمس بالإبهام، إضافةً إلى ثلاث شركات ناشئة أخرى تركّز على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمثّل مبادرات تعاونية مع شركة سلال للغذاء والتكنولوجيا، كما تستعرض الجامعة أيضاً أربع مبادرات بحثية من مركز تكنولوجيا وأمن الغذاء التابع لها. ويقوم الباحثون بتقديم شرح مفصل عن «إيه جي إكس»، وهي مزرعة عمودية مغلقة تمتد على مساحة 65000 قدم مربعة في أبوظبي، وتُعَد جزءاً من مركز تكنولوجيا وأمن الغذاء.

وقال الدكتور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة: «تعكس حلول التكنولوجيا الزراعية، التي أظهرتها جامعة خليفة خلال فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2025، مستوى البحوث التكنولوجية المتطورة التي لا تركّز على قطاع الزراعة في المنطقة فحسب، بل تشمل أيضاً مختلف الجهات العالمية ذات الصلة. وتتماشى هذه المبادرات مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تركّز على الأمن الغذائي والبنية التحتية الزراعية. صُمِّمَت هذه التكنولوجيات وطُوِّرَت في مختبرات جامعة خليفة البحثية، ويمكن الاستفادة منها في أي مكان في العالم يعتمد على الزراعة كركيزة أساسية للاقتصاد، بما ييسر عملية تحديث هذا القطاع الحيوي، مع العمل على تمكين الإنتاج المستدام وسهولة الوصول إلى إنتاج المزارع. تسلّط مشاركتنا في هذا المعرض الضوء على دور جامعة خليفة الريادي في النتائج البحثية، التي تستفيد من الابتكارات الرائدة في سلاسل التوريد الغذائية والاستدامة البيئية».

وتعرض جامعة خليفة أيضاً مشروع «مسحوق حليب الإبل المُعَزَّز حيوياً»، ومشروع «الجبن الأبيض المستخرج من حليب الإبل»، ومشروع «شاي بذور التمر»، ومشروع الرقائق المستدامة القابلة للتحلل الحيوي والصديقة للبيئة.



حلول ذكية

وتركز ثلاث شركات ناشئة أخرى تستعرضها الجامعة أثناء الحدث، إضافة إلى «تاتش رايب» الذي أطلقته حديثاً لاختبار مستويات نضج الفواكه، على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتشمل شركة «بولينماتيك» وهو جهاز للتلقيح الروبوتي يتسم بكفاءته وانخفاض كلفته وسهولة استخدامه وتطبيق عبر الهاتف النقال لرصد صحة النباتات ومُسَيَّرة ذكية للاستخدام في مجال التكنولوجيا الزراعية، حيث ترصد صحة النباتات وتُقَدِّر حجم المحاصيل الناتجة، وهو ما يعكس مدى اتساع نطاق البحوث، التي تُجريها جامعة خليفة، والتي تغطي مختلف القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات.