سلطان القاسمي يشيد بإنجازات أكاديمية الشارقة للنقل البحري

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، صباح اليوم "الخميس"، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك بمقرها بمدينة خورفكان.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية بالإنجازات التي حققتها الأكاديمية، والتي وصلت إلى مستوى يضاهي الأكاديميات البحرية العالمية، بفضل جهود مجلس الأمناء ومدير الأكاديمية والهيئتين التدريسية والإدارية، وتعاون الطلبة في تجاوز التحديات والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن هذا النجاح ثمرة تضافر الجهود وحسن النية والإخلاص في العمل.

وشدد سموه على أن الأكاديمية تسير بخطى متقدمة سنةً بعد أخرى نحو التميز، مشيراً إلى أنه يتابع بشكل مباشر جميع التطورات التي تشهدها مدينة خورفكان في مختلف المجالات، ومن بينها القطاع الأكاديمي، الذي انعكست نتائجه في تفوق الطلبة وتميّزهم العلمي بفضل الدعم الكبير الذي يحظون به، وتوفير البيئة الدراسية المثالية لهم داخل الحرم الأكاديمي، وحرصهم الكبير على تلقي العلم.

تناول الاجتماع عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، والخاصة بالتقارير الدورية وتطوير البرامج الدراسية وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع الميزانية الأكاديمية للعام 2025-2026، واللائحة الخاصة بالدراسات العليا في التخصصات البحرية في الأكاديمية، بما يسهم في تعزيز منظومة التعليم العالي البحري في إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير الدكتور هاشم بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، الذي تناول عرضاً شاملاً حول أداء الأكاديمية وسير عملها خلال الفترة الماضية وأبرز الإنجازات الأكاديمية والإدارية والبحثية خلال العام الأكاديمي المنصرم، وخطط التطوير المستقبلية.

واستعرض المجلس الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها البرامج الأكاديمية، مؤكداً استمرار تطوير المناهج والتدريب العملي وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يعود بالنفع على الطلبة والخريجين وسوق العمل.

وتناول الاجتماع الاتفاقيات المبرمة مع الأكاديميات الدولية المتخصصة في المجال البحري، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي .

واطلع المجلس أيضا على تقارير اللجان المنبثقة عنه، وهي اللجنة الأكاديمية، واللجنة المالية، ولجنة الامتثال والتدقيق الداخلي، ولجنة تنمية الموارد المالية وتمت مناقشة التوصيات المقدمة من كل لجنة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

حضر الاجتماع كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتور صلاح بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات، والدكتورة عائشة محمد بوخاطر الشامسي أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والدكتور علي عبد الله النقبي مدير جامعة خورفكان، والدكتور سيف خميس النقبي قائد جناح العلوم البحرية في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، وعبد الله حمد العويس نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الودائع المصرفية في مصرف الشارقة الإسلامي، وسالم محمد الكندي عضو المجلس البلدي لمدينة كلباء، والدكتور جنز شرويدر غيش نائب رئيس الجامعة البحرية العالمية في السويد.