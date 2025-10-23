رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نائباً للرئيس.

يضمّ المجلس في عضويته كلاً من: معالي خلدون خليفة المبارك، أميناً عاماً للمجلس، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومعالي حميد عبيد أبو شبص، ومعالي محمد حسن السويدي، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، ومعالي أحمد تميم هشام الكتّاب، والسيد بنج زياو.

يواصل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، منذ تأسيسه، مسيرته في تنظيم وتنفيذ وتطوير السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، إضافة إلى وضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة، ويضمن مواكبة النمو المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك انسجاماً مع استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027، التي تهدف إلى بناء أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، عبر استثمارات استراتيجية تدعم التحول الحكومي وتطوير منظومته الرقمية.