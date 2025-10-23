الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان» لـ«الاتحاد»: إطلاق «أمانك كروم» تلبية لاحتياجات القطاع الخاص في الإمارات الشمالية

هدى الطنيجي (أبوظبي)



كشف خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – ضمان، أن إطلاق مبادرة «أمانك كروم»، تأتي انسجاماً مع إطلاق وزارة الموارد البشرية والتوطين، برنامج التأمين الصحي الأساسي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، والذي يحقّق توجهات الحكومة نحو إلزامية التأمين الصحي في مناطق الإمارات الشمالية، لا سيما عند إصدار أو تجديد تأشيرات الإقامة، ولدعم هذه الخطوة عبر توفير تغطية تأمينية مطوّرة بأسعار مناسبة لأصحاب العمل.

وذكر أن هذا التوجه يسهم في تخفيف الأعباء عن كل من الموظفين وأصحاب العمل، مع ضمان حصول المقيمين على حماية صحية شاملة من خلال تأمين طبي موثوق.



العلاج الاختياري

وقال خالد عتيق الظاهري لـ«الاتحاد»: «يتضمن البرنامج فئتين يمكن للشركات الاختيار من بينهما، وتشمل كل فئة تغطية شاملة تتضمن العلاج الاختياري والطارئ لخدمات المرضى الداخليين والخارجيين في الإمارات الشمالية، مع تغطية احتياجات الأمومة، والعلاج للمرضى الداخليين في البلد الأم للموظفين المغتربين، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وكندا ضمن الفئة الثانية».

وعن خطط «ضمان» المستقبلية لتوسيع برامجها لتشمل إمارة دبي وأبوظبي، أم أن التركيز سيبقى على الإمارات الشمالية في هذه المرحلة، ذكر أن ضمان تُعد بالفعل شركة رائدة في إمارة أبوظبي، حيث نتولى إدارة برامج مرموقة عدة مدعومة من الحكومة منذ إطلاقها، بالإضافة إلى منتجات مختلفة بأسعار تنافسية تناسب جميع فئات المجتمع. وتُعد ضمان من بين أفضل مزودي الخدمات في إمارة دبي، حيث توفّر برامج لجميع القطاعات، بدءاً من خطط الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الخطط المخصّصة للأفراد، ومع إطلاق «أمانك كروم»، يتمثل هدفنا الأساسي في تقديم حلول تأمين صحي ميسورة التكلفة، ومصمّمة خصيصاً لتناسب بيئة التنافسية من حيث التكلفة في مناطق الإمارات الشمالية.



أهمية البرنامج

وتحدث خالد الظاهري عن أهمية إطلاق هذا البرنامج في ضوء توجه الحكومة لاعتماد إلزامية التأمين الصحي في الإمارات الشمالية، حيث تكمن الأهمية في تزويد أصحاب العمل بحل موحد وفعّال من حيث التكلفة يزيل العبء الإداري المتمثل في شراء خطة تأمينية صحية بشكل فردي عند تجديد التأشيرة، كما يعزّز البرنامج من اعتماد التأمين الصحي على نطاق أوسع، مما يدعم مبادرة الحكومة الرامية إلى توفير تغطية طبية ميسورة التكلفة لجميع المقيمين في مناطق الإمارات الشمالية.

وأشار إلى أنه في المرحلة الحالية، صُمم برنامج «أمانك كروم» ليُتاح من خلال جهات العمل، بحيث يتولى أصحاب العمل شراء التغطية الصحية لموظفيهم وأفراد أسرهم المؤهلين، وتُحدد قيمة الأقساط التأمينية بشكل رئيسي وفقاً لعمر المستفيد، بما يضمن تسعيراً عادلاً يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.

وذكر أن برنامج «أمانك كروم» يتيح للمتعاملين فرصة الوصول إلى شبكة واسعة ومنتشرة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مختلف مناطق الإمارات الشمالية بأسعار تنافسية، ويعزّز هذا المزيج من القدرة على تحمل التكاليف والوصول إلى شبكة أوسع من مقدمي الخدمات الطبية مقارنة بالخطط والبرامج التأمينية الأخرى المتاحة على مستوى تلك المناطق.



الشركات المستفيدة

وأشار الظاهري إلى أن البرنامج كشف عن الحد الأدنى للشركات المستفيدة بـ20 موظفاً مع إمكانية توفير التغطية لألفين مشترك، بمن في ذلك الأزواج والأبناء المعالون من قبل الموظفين، حيث يتوفّر البرنامج بأسعار تبدأ من 450 درهماً إماراتياً، ذاكراً أن الحد الأدنى للشركات المستفيدة بـ20 موظفاً، سيساعد على ضمان استدامة البرنامج، ومع ذلك، تعمل «ضمان» بنشاط على تطوير برامج مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.



شراكات محتملة

تحدّث خالد الظاهري، عن الشراكات المحتملة مع المستشفيات والعيادات الخاصة في مناطق الإمارات الشمالية لضمان سرعة الخدمة وجودتها، حيث تم تطوير شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات، التي تقع في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء مناطق الإمارات الشمالية، لضمان حصول المتعاملين على رعاية صحية عالية الجودة في الوقت المناسب.