علوم الدار

محمد بن راشد يدعو إلى رفع عَلَم الدولة في الثالث من نوفمبر

محمد بن راشد يدعو إلى رفع عَلَم الدولة في الثالث من نوفمبر
26 أكتوبر 2025 13:26

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جميع المواطنين والمقيمين وكافة المؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الثالث من نوفمبر، احتفاءً بيوم العَلَم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات.. نحتفي في الثالث من نوفمبر القادم بيوم العلم، يوم سنوي نجدد فيه العهد.. نجدد فيه الولاء.. نجدد فيه المحبة لراية دولتنا ورمز سيادتنا وعلم اتحادنا.. 

ندعو جميع المواطنين والمقيمين وكافة المؤسسات في الدولة، إلى رفع علم الدولة يوم الاثنين 3 نوفمبر تمام الساعة 11 صباحاً، تعبيراً عن تلاحم الشعب والتفافه حول علمه، وتجسيداً لقيم الاتحاد والانتماء والوفاء للوطن وقيادته.. دام علم الإمارات بالعز شامخاً.. دام علم الإمارات بالمجد خفاقاً».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
