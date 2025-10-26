الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي

خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025 19:00

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، بمناسبة زفاف نجليه «عبدالعزيز» إلى كريمة نجيب إبراهيم الزرعوني، و«عبدالله» إلى كريمة سمير مير عبدالعزيز الخوري.

وأعرب سموّه، خلال حضوره حفل الاستقبال الذي أُقيم اليوم في قاعة «إرث أبوظبي»، عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء ركن طيّار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة. 

كما حضر الحفل، الذي تخللته الأهازيج التراثية والفنون الشعبية، عددٌ من المسؤولين، وجمعٌ من المدعوين والمهنئين وأقارب العرسان.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
حفل استقبال
زفاف
فيصل البناي
