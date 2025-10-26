محمد بن راشد وحمدان بن محمد وسيف بن زايد يحضرون أفراح البناي والزرعوني والخوري

أبوظبي (وام)



حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، معالي فيصل عبدالعزيز البناي في أبوظبي، بمناسبة زفاف نجليه «عبد العزيز»، إلى كريمة نجيب إبراهيم محمد الزرعوني، و«عبدالله» إلى كريمة سمير مير عبد العزيز الخوري. وهنأ سموهما العرسان وذويهم، متمنيين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.





كما حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي فيصل عبدالعزيز البناي في أبوظبي؛ بمناسبة زفاف نجليه «عبدالعزيز»، إلى كريمة نجيب إبراهيم محمد الزرعوني، و«عبدالله»، إلى كريمة سمير مير عبدالعزيز الخوري.





وقدم سموه التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.





وحضر الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي فيصل عبدالعزيز البناي في أبوظبي، بمناسبة زفاف نجليه «عبدالعزيز»، إلى كريمة نجيب إبراهيم محمد الزرعوني، و«عبدالله»، إلى كريمة سمير مير عبدالعزيز الخوري. وقدم التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.