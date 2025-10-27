قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين

اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، على منظومة العمل والجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بقطاع الأمن الجنائي، وذلك خلال زيارة تفقدية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الشرطية، والارتقاء بمستوى الأمن والأمان في منطقة الاختصاص.

ورافق معاليه، خلال الزيارة، اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد سعيد حميد دلموج الظاهري مدير مديرية شرطة العين، وعدد من نواب المديرين ومديري المراكز.

واستمع إلى شرح حول أهم البرامج والمشاريع التطويرية التي ينفذها المركز، والخدمات المقدمة للجمهور، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على متابعة سير العمل في مختلف الوحدات الشرطية، والوقوف على احتياجاتها التطويرية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة.

كما تعرّف خلال الجولة، على آلية التعامل مع القضايا الجنائية، والجهود المبذولة لإنجازها بكل كفاءة وفي أوقات قياسية، بما يدعم المنظومة الأمنية.

وأكد أهمية تعزيز التواصل مع الجمهور والتفاعل مع آرائهم وملاحظاتهم، وتسهيل إجراءات المتعاملين ونشر الإيجابية والسعادة بينهم، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل في حفظ الأمن، وترسيخ الطمأنينة المجتمعية.

وأثنى معاليه على جهود العاملين في المركز، موجّهاً بمواصلة تقديم خدمات متميزة تدعم رؤية شرطة أبوظبي وتحقق تطلعاتها في بناء مجتمع ينعم بالأمن والاستقرار.