الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين

قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
27 أكتوبر 2025 12:11

اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، على منظومة العمل والجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بقطاع الأمن الجنائي، وذلك خلال زيارة تفقدية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الشرطية، والارتقاء بمستوى الأمن والأمان في منطقة الاختصاص.

ورافق معاليه، خلال الزيارة، اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد سعيد حميد دلموج الظاهري مدير مديرية شرطة العين، وعدد من نواب المديرين ومديري المراكز.

واستمع إلى شرح حول أهم البرامج والمشاريع التطويرية التي ينفذها المركز، والخدمات المقدمة للجمهور، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على متابعة سير العمل في مختلف الوحدات الشرطية، والوقوف على احتياجاتها التطويرية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة.

أخبار ذات صلة
إعلان أسماء الطلاب المقبولين في برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي»
«أوقاف أبوظبي» تواصل لقاءاتها المجتمعية حول دور الوقف في دعم التنمية المستدامة

كما تعرّف خلال الجولة، على آلية التعامل مع القضايا الجنائية، والجهود المبذولة لإنجازها بكل كفاءة وفي أوقات قياسية، بما يدعم المنظومة الأمنية.

وأكد أهمية تعزيز التواصل مع الجمهور والتفاعل مع آرائهم وملاحظاتهم، وتسهيل إجراءات المتعاملين ونشر الإيجابية والسعادة بينهم، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل في حفظ الأمن، وترسيخ الطمأنينة المجتمعية.

وأثنى معاليه على جهود العاملين في المركز، موجّهاً بمواصلة تقديم خدمات متميزة تدعم رؤية شرطة أبوظبي وتحقق تطلعاتها في بناء مجتمع ينعم بالأمن والاستقرار.

المصدر: وام
أبوظبي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©