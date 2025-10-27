الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة دولة فلسطين لدى الدولة

وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة دولة فلسطين لدى الدولة
27 أكتوبر 2025 18:54

تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة عبير الرمحي، سفيرة دولة فلسطين الجديدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورحب سعادته بالسفيرة الجديدة وتمنّى لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع دولة فلسطين وتطويرها في مختلف المجالات.
من جانبها، أعربت سعادة عبير الرمحي عن اعتزازها بتمثيل بلادها لدى دولة الإمارات، مشيدة بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وتربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين علاقات أخوية تاريخية ومتجذرة، ويسعى الجانبان إلى تعزيز أوجه التعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

 

أخبار ذات صلة
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
المصدر: وام
فلسطين
رئيس الدولة
وزارة الخارجية
الإمارات
أوراق اعتماد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©