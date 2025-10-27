وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة دولة فلسطين لدى الدولة

تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة عبير الرمحي، سفيرة دولة فلسطين الجديدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب سعادته بالسفيرة الجديدة وتمنّى لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع دولة فلسطين وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبها، أعربت سعادة عبير الرمحي عن اعتزازها بتمثيل بلادها لدى دولة الإمارات، مشيدة بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين علاقات أخوية تاريخية ومتجذرة، ويسعى الجانبان إلى تعزيز أوجه التعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.