الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أمام رئيس الدولة.. ثلاثة وزراء في حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية

أمام رئيس الدولة.. ثلاثة وزراء في حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية
27 أكتوبر 2025 19:40

أدى اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ثلاثة وزراء في حكومة دولة الإمارات.

وقد أدى اليمين، خلال المراسم التي أقيمت اليوم في قصر الوطن في أبوظبي، كل من: معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تمنياته التوفيق والنجاح للوزراء في أداء مهامهم الوطنية بما يخدم مصالح الوطن ويعزز مسيرته التنموية ومكتسباته الوطنية ويسهم في مواكبة تطلعات شعب الإمارات نحو المستقبل.

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «دولة الإمارات تجني حصاد استثمارها المبكر والمستمر، في مواردها البشرية، فكفاءاتنا الوطنية تثبت دائماً قدرتها على المساهمة الفاعلة في إنجاز الرؤية الوطنية لتطوير منظومة العمل بالجهات الاتحادية، وبما ينسجم مع التوجهات والاستراتيجيات والأولويات الوطنية في جميع الملفات».

وشهد مراسم أداء اليمين، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
اليمين الدستورية
