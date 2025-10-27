الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بلدية مدينة العين تطلق «علمنا يستاهل»

خلال إطلاق الحملة (وام)
28 أكتوبر 2025 00:49

العين (وام)

إعلان أسماء الطلاب المقبولين في برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي»
«الموارد البشرية والتوطين»: 107 آلاف مواطنة في القطاع الخاص

أطلقت بلدية مدينة العين، حملة توعوية تحت شعار «علمنا يستاهل»، بهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على سلامة علم الدولة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني في المجتمع، تزامناً مع اقتراب يوم العلم الذي يُعد مناسبة وطنية تجسد وحدة الشعب الإماراتي واعتزازه بقيادته الرشيدة ورموزه الوطنية.
وأوضحت فاطمة الشامسي، رئيسة قسم التواصل المجتمعي في بلدية العين، أن حملة «علمنا يستاهل» تركز على توعية أفراد المجتمع ومختلف الجهات بأهمية المحافظة على نظافة العلم وصيانته واستبداله عند تلفه، وضمان رفعه بطريقة لائقة وفق الضوابط المعتمدة، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة ويجسد احترام رمزها الوطني الذي يوحد الجميع تحت رايته.
وضمن أعمال الحملة، شاركت البلدية في المبادرة الوطنية «عَلَمنا فخرنا» تزامناً مع يوم العلم، حيث تم توزيع 1000 علم على المواطنين والمقيمين من مقر البلدية، في أجواء وطنية تعبّر عن الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.
أكدت بلدية مدينة العين أن إطلاق حملة «علمنا يستاهل»، يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الهوية الوطنية والمظهر العام لمنطقة العين، وتكريس ثقافة الاحترام والفخر بالرموز الوطنية، مشيرةً إلى أن العلم يمثل عنوان العزة والسيادة، وأن المحافظة عليه واجب وطني ومسؤولية مجتمعية مشتركة.

بلدية مدينة العين
بلدية العين
العين
الإمارات
يوم العلم
علم الإمارات
العلم الإماراتي
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
