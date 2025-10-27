الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة

رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة
27 أكتوبر 2025 21:15

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، في قصر الشاطئ في أبوظبي، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية. كما بحث سموهما عدداً من الموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، وفي مقدمتها أولويات الدولة التنموية التي تقوم على بناء الإنسان وتمكينه، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها ورؤيتها المستقبلية، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات تقدمها وازدهارها. 

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس المصري
مكتوم بن محمد: الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل قفزة نوعية في مسيرة العمل الحكومي

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
