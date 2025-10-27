الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أوقاف أبوظبي» تواصل لقاءاتها المجتمعية حول دور الوقف في دعم التنمية المستدامة

مشاركون في إحدى جلسات التوعية (من المصدر)
28 أكتوبر 2025 00:48

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر «أوقاف أبوظبي» جلسات توعية في كل من مجلس الهواشم في مدينة أبوظبي، ومجلس منازف، ومجلس الجفير في مدينة العين، وذلك ضمن سلسلة لقاءات «مجالس أبوظبي» الهادفة إلى ترسيخ مفهوم الوقف وأثره الإيجابي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في إطار مواصلة جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بدور الأوقاف كأداة تنموية مستدامة.
تمت خلال الجلسات مناقشة مجموعة من القضايا الجوهرية المرتبطة بمفهوم الوقف، بدءاً من تعريفه وأنواعه، ووصولاً إلى دوره الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم استدامة الاقتصاد الدائري. كما تم التطرق إلى مبادرات «أوقاف أبوظبي» المبتكرة، وفي مقدمتها مبادرة «وقف الحياة» التي تُعد نموذجاً رائداً للأوقاف الصحية الموجهة لتمويل خدمات الرعاية الصحية، وتغطية نفقات العلاج للفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المرضى المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وتعزيز قدرة المنظومة الصحية في الإمارة على مواجهة التحديات المستقبلية.
أكد فهد عبد القادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر «أوقاف أبوظبي»، أن هذه اللقاءات تشكّل منصة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة الوقف كأداة فاعلة للتنمية المستدامة. 
وقال: «يجسّد الوقف قيم العطاء والتكافل التي يقوم عليها مجتمعنا، ومن خلال مشاركتنا في مجالس أبوظبي نهدف إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع وتسليط الضوء على دور الأوقاف في دعم التنمية في إمارة أبوظبي. ويُعد وقف الحياة نموذجاً بارزاً في هذا الإطار، فهو مبادرة رائدة تهدف إلى إيجاد موارد مالية مستدامة لقطاع الرعاية الصحية».

