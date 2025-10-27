الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم الشارقة يوقع اتفاقية تعاون بين جامعة الذيد وجامعة إكستر

حاكم الشارقة يوقع اتفاقية تعاون بين جامعة الذيد وجامعة إكستر
28 أكتوبر 2025 00:49

وقّع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، أمس، في مقر الجامعة، اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الذيد وجامعة إكستر البريطانية، والتي مثّلتها رئيسة الجامعة الدكتورة ليزا روبرتس.
وتتضمن الاتفاقية إطلاق شهادة مزدوجة لبكالوريوس علوم الجيولوجيا في جامعة الذيد، بشراكة أكاديمية مع جامعة إكستر إحدى أعرق الجامعات البريطانية المتخصصة في مجالات علوم الأرض والبيئة والطاقة.
ويهدف البرنامج، الذي ستكون مدته 4 سنوات دراسية، إلى تأهيل كوادر وطنية متخصصة في علوم الجيولوجيا التطبيقية من خلال مناهج دراسية ومعايير أكاديمية مطابقة لأفضل الممارسات العالمية، وبإشراف مشترك بين الجامعتين.
كما تشمل الاتفاقية تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتنظيم زيارات علمية وتدريبية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى تطوير برامج بحثية مشتركة.
وعقب توقيع الاتفاقية تبادل صاحب السمو رئيس جامعة الذيد، ورئيسة جامعة إكستر الهدايا التذكارية، تقديراً للتعاون الطموح والهادف بين الجامعتين.

المصدر: وام
جامعة الذيد
الشارقة
الإمارات
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
جامعة إكستر
