الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمد الشرقي يستقبل ضيوف مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين

حمد الشرقي يستقبل ضيوف مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين
28 أكتوبر 2025 15:35

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، على أهمية التعدين في تطوير مصادر التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، مشدداً على توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مسيرة التحول نحو اقتصاد متين ومستدام، لافتاً بالوقت نفسه إلى أن إمارة الفجيرة تلعب دوراً محورياً في قطاع التعدين والمحاجر بحكم موقعها الجغرافي الغني والمتنوع والذي يعزز جاذبيتها للاستثمار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، المهندس محمد إبراهيم المنصوري -وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس عادل الصقر- المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والوفود المشاركة في فعاليات الدورة العاشرة من مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين والتي تستضيفها الإمارة، بتنظيم من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وبالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

ورحّب سموه بضيوف المؤتمر، الذي يضم نخبة من الوزراء والخبراء وصناع القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى دورهم المهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي لدعم تطوير قطاع التعدين واستدامته، منوهاً بأن المؤتمر يشكّل منصة حيوية لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع التعدين والمعادن، ويتيح فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الواعدة على المستويين الإقليمي والدولي.

بدورهم تقدم ضيوف المنتدى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم اللافت للمشاريع والمبادرات، التي تهدف إلى تبادل الخبرات العالمية، وخطط سموه المتواصلة والمستمرة لتعزيز التقدم في هذا القطاع. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، والمهندس محمد الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يستقبل سفراء هولندا وإسبانيا والبيرو
مجلس محمد بن حمد الشرقي يعرف الناشئة بـ«السنع الإماراتي»
المصدر: وام
حمد الشرقي
الفجيرة
آخر الأخبار
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
محمد بن راشد يطلق منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©