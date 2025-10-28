ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

تناول الاجتماع مناقشة موضوعات حكومية متنوعة بهدف دعم عملية التنمية في إمارة الشارقة على كافة المستويات والقطاعات، وتعزيز مستوى الحياة الكريمة للأسر والأفراد من خلال برامج ومبادرات تنعكس على رفاهيتهم واستقرارهم.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تسوية عقود الإيجار غير المصدقة في إمارة الشارقة، يقضي بتسوية عقود الإيجار غير المصدقة، والتي أُبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2024م، بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية، على النحو الآتي:

1. يُمنح الملتزم بتصديق عقد الإيجار - وفق القانون الساري وقت إبرام العقد - إعفاء بنسبة (50%) من رسوم التصديق المترتبة على عقود الإيجار السابقة غير المصدقة والمنتهية قبل تاريخ 19 سبتمبر 2024م.

2. يُعفى الملتزم بتصديق عقد الإيجار من الغرامة الإدارية المترتبة على عدم التصديق.

3. تسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ 01 نوفمبر 2025م ولغاية تاريخ 31 ديسمبر 2025م، وتشمل الإعفاءات جميع أنواع عقود الإيجار (السكني، التجاري، الصناعي، الاستثماري).

وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في دعم منظومة الأمن الغذائي والقطاع الزراعي وتشجيع المزارعين المواطنين، اعتمد المجلس مشروع مركز حصاد لتجميع الخضراوات والفواكه، الذي يهدف توفير مركز متكامل بالقرب من المزارعين، يُسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتسهيل وصولهم إلى الخدمات، وإتاحة فرص توقيع عقود مع سلاسل التجزئة والموزعين، وتوفير التعبئة والتغليف وفق معايير الجودة والسلامة الغذائية المعتمدة، وتحقيق رضا المزارعين ومنافذ البيع من خلال اتفاقات واضحة للكمية والجودة والتوقيت، وتقليل مخاطر السوق على المزارعين من خلال العقود المسبقة ووضع خطط زراعية سنوية.

واطّلع المجلس على عرض حول فعاليات عيد الاتحاد الـ 54 في إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى تعزيز روح الاتحاد والانتماء والاحتفاء بالمنجزات التي حققتها الدولة وموروثها الشعبي والوطني.

وستتضمن الاحتفالات التي ستُنظّم في كافة مدن ومناطق الإمارة مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الفنية والمسرحية والفلكلورية، وإقامة مناطق تراثية وثقافية وأنشطة للعائلات وكافة أفراد المجتمع والموهوبين، بالإضافة إلى مشاركة المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.