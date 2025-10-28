الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن محمد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الصينية

منصور بن محمد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الصينية
28 أكتوبر 2025 20:23

استقبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم الثلاثاء، في دبي، معالي جاو تشيدان، رئيس اللجنة الأولمبية الصينية، مدير عام الهيئة الوطنية العامة للرياضة بجمهورية الصين الشعبية، وزير الرياضة، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات الحركة الأولمبية والرياضية.
وتناول اللقاء أبرز المستجدات التي تشهدها الساحة الرياضية القارية والدولية في الفترة الحالية، ومنها دورة الألعاب الآسيوية الثالثة المقامة في مملكة البحرين حتى الــ31 من الشهر الجاري، وما حققه وفدا البلدين الصديقين من إنجازات مشرفة في جدول الترتيب العام الذي تتصدره الصين، وتحل فيه الإمارات بصدارة الدول العربية المشاركة في المركز السادس كأفضل مشاركة تاريخية لها مع إمكانية زيادة حصة الميداليات مع ختام الحدث.

واستعرض سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، آليات الاستثمار في المجال الرياضي بين البلدين، والتعاون في مجال التكنولوجيا في الرياضة والذكاء الاصطناعي، مع بحث إمكانية عقد معسكرات تدريبية مشتركة بين الرياضيين بمختلف الألعاب.
كما استعرض الجانبان آليات تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، من خلال عقد الشراكات، وتبادل التجارب والخبرات في ظل الطفرة التي تشهدها الحركة الرياضية في كل من دولة الإمارات والصين؛ نظراً لما تمتلكه الدولتان من إمكانات هائلة وبنية تحتية متطورة في المرافق والمنشآت الرياضية على تعدد أنواعها.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، بمستوى التنسيق بين البلدين خاصة في القطاع الرياضي ومجالات الحركة الأولمبية، لاسيما وأن جمهورية الصين الشعبية تعد من ضمن الدول العشر الأولى حصداً للميداليات في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية.
حضر اللقاء معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

المصدر: وام
