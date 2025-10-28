الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وزارة العدل تنظّم ورشة توعية حول تعزيز النزاهة والشفافية

وزارة العدل تنظّم ورشة توعية حول تعزيز النزاهة والشفافية
29 أكتوبر 2025 02:27

أبوظبي (وام)

نظّمت وزار ة العدل، بالتعاون مع جهاز الإمارات للمحاسبة والنيابة العامة الاتحادية، ورشة توعوية بعنوان: «كيف تُبنى الحقيقة القانونية: من الشك إلى اليقين»، وذلك على مسرح الوزارة في أبوظبي، بحضور قيادات وموظفي الوزارة والنيابة العامة الاتحادية وممثلين من الجهاز.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية حماية الموارد العامة وترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة، من خلال استعراض الأدوار التكاملية بين الجهات الرقابية والقضائية في الدولة، وآليات الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والتحقيق فيها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وتطرقت الورشة إلى دور ومسؤولية الموظف الحكومي في الحفاظ على الموارد العامة وأهم الممارسات، التي ينبغي عليه أن يتحلى بها في بيئة العمل. واختتمت الورشة بنقاش مفتوح مع الحضور.

وزارة العدل
الإمارات
جهاز الإمارات للمحاسبة
النيابة العامة الاتحادية
