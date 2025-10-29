«شرطة عجمان» تفوز بجائزة المقارنات المعيارية بنيوزيلندا

عجمان (وام)

فازت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالمركز الأول عالمياً في جائزة المقارنات المعيارية Global Benchmarking Award 2025، التي ينظمها مركز أبحاث التميز التنظيمي الدولي (COER) في نيوزيلندا؛ تقديراً لجهودها الريادية في تطبيق أنظمة التقييم المعياري.

تسلّم الجائزة العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، من الدكتور روبن مان، مدير المركز.

وأكد العقيد سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، أن هذا الإنجاز العالمي يأتي تتويجاً لمسيرة شرطة عجمان في بناء منظومة مؤسسية متكاملة.