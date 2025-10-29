«جامعة خليفة» توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التطوير المهني والبحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الابتكار والتطوير المهني لتأسيس إطار تعاون يهدف إلى تنفيذ مبادرات مشتركة لتحسين مستويات التعلم والتطوير المهني والبحث العلمي.

وقّع مذكرة التفاهم البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة، وفاروق محمد، مدير الأعمال في معهد الابتكار والتطوير المهني في أبوظبي، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وتغطي المذكرة مشاركة الموارد والمناهج والبرامج التدريبية المشتركة ذات الصلة بالقطاعات المتنوعة والمعتمدة من جامعة خليفة، إضافةً لتنسيق الفرص التدريبية لتوفير المعلمين والخبرات والبنية التحتية.