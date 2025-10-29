مكتب الذكاء الاصطناعي يُطلق «مسار المعلمين»

دبي (الاتحاد)

أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» العالمية، «مسار المعلمين» ضمن مسارات مبادرة مليون موهبة في الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتأهيل مليون شخص بمهارات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات بحلول عام 2027.

ويهدف المسار الذي تم إطلاقه بالتزامن مع يوم الإمارات للبرمجة 2025 «الإمارات تبرمج» إلى تمكين الكوادر التعليمية بمفاهيم مجال الذكاء الاصطناعي، ومعرفة الأدوات الحديثة والاستفادة من إمكانات هذا المجال، ودعم جهود القطاع التعليمي وتطوير مخرجاته بما يتماشى مع جهود الدولة لبناء جيل من المعلمين القادرين على قيادة التحول الرقمي في التعليم.

وقال صقر بن غالب، المدير التنفيذي في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن المبادرة تجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الكوادر التعليمية من مواكبة التحولات التقنية وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من أدوات المستقبل، وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم، بما يسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي الوطني.

وأكد صقر بن غالب أن المعلم حجر الأساس في بناء الأجيال وصناعة المستقبل، وتزويده بالمعرفة والتقنيات الحديثة يمكّنه من تحفيز الطلبة على الابتكار، مشيراً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي يسهم في إحداث نقلة نوعية في أساليب التعليم والتعلّم، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والمعرفة.