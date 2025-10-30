سعود بن صقر يشهد توقيع اتفاقية بين «موانئ رأس الخيمة» و«جيانهوا» الصينية لإنشاء مصنع للأعمدة الخرسانية

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، توقيع اتفاقية بين «موانئ رأس الخيمة» و«مجموعة جيانهوا القابضة» الصينية بمقاطعة غوانغدونغ، لإنشاء مصنع للأعمدة الخرسانية في المنطقة الحرة بمدينة رأس الخيمة الملاحية، بالشراكة مع شركة «بي إتش سي تكنولوجيز».

وأكد سموه أن الاتفاقية تسهم في تعزيز علاقات التعاون والشراكة القوية التي تجمع رأس الخيمة مع المقاطعات والمدن الصينية، وترسخ مكانتها مركزاً تجارياً وصناعياً رائداً في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس الاستفادة المثلى من الخبرات الصينية، ومن البيئة الاستثمارية والصناعة المتطورة التي توفرها دولة الإمارات، بما يواكب الطموحات التنموية المستقبلية.

وقال سموه «نواصل في رأس الخيمة ترسيخ مسيرتنا التنموية من خلال إبرام شراكات نوعية تسهم في صناعة فرص جديدة، وتعزيز التبادل المعرفي، ودفع النمو الصناعي المستدام، بما يحقق المنفعة المشتركة».

وأضاف سموه «نؤمن بأن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسار الشراكة بين رأس الخيمة ومقاطعة غوانغدونغ، وامتداداً للاتفاق الموقع العام الماضي الذي شمل قطاعات النقل، والتعليم والبحث العلمي، والصحة والعلوم الطبية، والفنون والثقافة، والصناعة، وغيرها، ما أسهم في توسيع مجالات التعاون المتبادل، وفتح آفاق أرحب للتنمية والاستثمار».

بموجب الاتفاقية، التي وقعها روي كومنس، الرئيس التنفيذي لموانئ رأس الخيمة، وقوه تشيانغ، المدير العام لشركة جيانهوا العاملة في المنطقة الحرة بمدينة رأس الخيمة الملاحية، سيتم إنشاء أول مصنع في المنطقة لإنتاج الأعمدة الخرسانية عالية القوة مسبقة الإجهاد (PHC) في المنطقة الحرة بمدينة رأس الخيمة الملاحية، حيث ستتولى المنشأة الجديدة، المقامة بالشراكة مع شركة «بي إتش سي تكنولوجيز»، إنتاج وتصدير الأعمدة الخرسانية عالية الأداء لتلبية الطلب المتزايد على حلول الأساسات المستدامة في المنطقة والعالم.

يمثل المشروع الجديد محطة رئيسية في استراتيجية النمو الصناعي لإمارة رأس الخيمة، مستفيداً من أعمال التطوير التي يشهدها مشروع الميناء الجديد التابع لموانئ رأس الخيمة، والرامية إلى تعزيز قدرات الإمارة التصديرية للمنتجات الصناعية الثقيلة والكبيرة الحجم، وستستفيد المنشأة من أرصفة ميناء صقر 2.0 العميقة التي توفر وصولاً مباشراً إلى الواجهة البحرية، وبنية تحتية لوجستية متكاملة، تلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية بكفاءة عالية.

يبلغ حجم الاستثمار في المشروع 120 مليون درهم، ويمتد على مساحة 540 ألف قدم مربعة ضمن أراضي المنطقة الحرة، مع توريد ما يصل إلى مليون طن متري من المواد الخام من الشركات المجاورة، كما يُتوقع أن يوفّر المشروع نحو 500 فرصة عمل جديدة في رأس الخيمة، وأن يحقق عوائد سنوية تتجاوز 20 مليون درهم لموانئ رأس الخيمة.

وتُعد بيئة رأس الخيمة الصناعية المتكاملة، بما تضمّه من مصانع الأسمنت والخرسانة وموانئ عميقة، مركزاً مثالياً لصناعة المنتجات الخرسانية الجاهزة ومواد البناء، وتعزز هذه الشراكة مكانة الإمارة وجهةً مفضلةً للتصنيع المتقدم وتطوير البنية التحتية المستدامة.

يشمل اتفاق التعاون بين رأس الخيمة ومقاطعة غوانغدونغ الصينية العام الماضي، مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية التي تعزز تبادل الخبرات، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية المشتركة، من أبرزها قطاع النقل والمواصلات الذي يشهد تعاوناً في مجالات المركبات الطائرة والقيادة الذاتية والنقل المعتمد على الهيدروجين، وقطاع التعليم والبحث العلمي الذي يتضمن برامج للتبادل الأكاديمي والبحثي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، وقطاع الصحة والعلوم الطبية الذي يركّز على الأبحاث الجينية والتقنيات الطبية المتقدمة، إضافة إلى قطاعي الفنون والثقافة والآثار والتراث الثقافي اللذين يشملان مشاريع مشتركة في المعارض والدراسات الأثرية وحفظ الموروث الحضاري، إلى جانب القطاع الصناعي والتصنيعي الذي يشهد تعاوناً نوعياً في إنشاء مصانع حديثة وتطوير البنية التحتية الصناعية.