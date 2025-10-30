ضاحي خلفان يستقبل القنصل العام لمملكة البحرين

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه أمس، السفير طلال يوسف فخرو، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي والإمارات الشمالية. ورحب معاليه بالقنصل البحريني، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مُشيداً في الوقت ذاته بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، أهدى معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، القنصل البحريني، درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة. حضر اللقاء، اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.