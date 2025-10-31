السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يشارك في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يشارك في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
31 أكتوبر 2025 16:26

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأّس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، الذي تستضيفه مدينة غيونغجو، بحضور قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء ووفود من أبرز الاقتصادات العالمية والإقليمية.

وألقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان كلمة دولة الإمارات، نقل في بدايتها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى قادة ورؤساء الدول المشاركة، وتمنياته بنجاح أعمال المنتدى في توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين أعضائه بما يخدم مصالح الدول ويعود بالنفع على شعوبها.
وأشار سموّه إلى أن التحديات والتحولات الاقتصادية، التي يواجهها العالم تفرض علينا جميعاً تعزيز التعاون الدولي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، من خلال تحويل الفرص التنافسية المتاحة إلى جسور لفتح آفاق جديدة للشراكة في القطاعات الحيوية.

وأكد سموّه أن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية العمل المشترك لتجاوز مختلف التحديات من خلال بناء منظومة اقتصادية عالمية متكاملة وقائمة على التعددية والانفتاح على مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، لضمان تنويع خيارات التعاون وتحقيق استقرار وأمن المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لفخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، على الدعوة للمشاركة في أعمال المنتدى، وعلى حسن التنظيم، وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً سموّه التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم جهود دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك عالمياً.
ويُعد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ منصة لدعم الحوار الاستراتيجي من أجل توسيع الشراكات الاقتصادية من خلال مضاعفة حجم التبادل التجاري، ودعم الاستثمارات المشتركة في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية مثل التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات الدقيقة والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات الحيوية.

وحضر أعمال المنتدى معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جمهورية كوريا
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد
