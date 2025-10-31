السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد يفتتح فرع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في منطقة الظفرة

حمدان بن زايد يفتتح فرع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في منطقة الظفرة
31 أكتوبر 2025 19:05

افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، فرع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ضمن الخطط الاستراتيجية للجامعة للتوسُّع محلياً، وتوفير برامج أكاديمية نوعية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية.

وأكَّد سموّه أنَّ افتتاح فرع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مدينة زايد يمثِّل خطوة استراتيجية لتعزيز التعليم في المنطقة، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة أكاديمية متميزة لبناء الكفاءات الوطنية.

وأضاف سموّه أنَّ الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب، ويوفِّر لهم الفرص التعليمية، التي تُسهم في بناء مستقبل مشرق ونهضة وطنية مستدامة، مع تلقّي تعليم نوعي يرسِّخ قيم التسامح والاعتدال والمواطنة الصالحة.

وأعرب الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن سعادته بهذا الافتتاح الذي يجسِّد رؤية الجامعة في ترسيخ حضورها الأكاديمي في مختلف مناطق الدولة، مؤكِّداً أنَّ فرع منطقة الظفرة يأتي دعماً لمسيرة التعليم في دولة الإمارات، وتعزيزاً لدور الجامعة في تأهيل الكفاءات الوطنية ونشر قيم التسامح والتعايش والاعتدال.

وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: «إنَّ فرع منطقة الظفرة سيقدِّم برامج أكاديمية متخصِّصة في الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعمل الإنساني، ما يعزِّز رسالة الجامعة في تطوير الفكر الديني المعتدل، وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والعيش المشترك».

وأضاف الظاهري أن «الجامعة تسعى، من خلال هذا التوسُّع، إلى تمكين الطلبة من دراسة العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية في بيئة معرفية متكاملة، تُسهم في بناء الإنسان الواعي بقيمه، القادر على الإسهام في نهضة وطنه، وتأهيله للمشاركة في صناعة مستقبل قائم على العلم والفكر والاعتدال».

حضر الافتتاح الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
منطقة الظفرة
