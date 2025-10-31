السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد الشرقي يلتقي فريق مستشفى الفجيرة ويطّلع على خططه وخدماته

محمد الشرقي يلتقي فريق مستشفى الفجيرة ويطّلع على خططه وخدماته
31 أكتوبر 2025 19:27

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق مستشفى الفجيرة برئاسة الدكتور أحمد عبيد الخديم المدير العام لمستشفى الفجيرة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 

واطلع سموه، خلال اللقاء، على سير العمل في مستشفى الفجيرة والخطة الاستراتيجية والخدمات الطبية التي يقدمها بما يتواءم ومتطلبات تطوير القطاع الصحي في الدولة.

وأكد سموه، الأهمية التي تُوليها حكومة الفجيرة للقطاع الصحي، بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكفاءة والخدمات في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومواكبة تطلعات الدولة في هذا المجال الحيوي.

وتقدم فريق عمل مستشفى الفجيرة بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه ومتابعته لسير العمل في المستشفى ونتائجه ومستوى الخدمات فيه.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

المصدر: وام
محمد الشرقي
مستشفى الفجيرة
