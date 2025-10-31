«شرطة الفجيرة» تبحث سُبل التعاون والتنسيق مع القضاء الشرطي

الفجيرة (وام)

عقدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، اجتماعاً تنسيقياً مع الإدارة العامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، لبحث سبل تطوير التنسيق في الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات المسلكية، في إطار حرصها على تعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الجهود بين قطاعات وزارة الداخلية.

ترأّس الاجتماع، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة، بحضور العميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام، وعدد من مديري الإدارات، فيما حضر من جانب الإدارة العامة للقضاء الشرطي العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، وعدد من كبار الضباط المختصين.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض آليات التعاون والتكامل في الجوانب القانونية، ومناقشة سبل رفع كفاءة الإجراءات بما يعزز العدالة والانضباط وجودة الأداء المؤسسي.

وأكد اللواء الكعبي أن الاجتماع يأتي في إطار التواصل الدائم وتبادل الخبرات بين شرطة الفجيرة والإدارة العامة للقضاء الشرطي، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الشرطي والعدلي، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة العامة للقضاء الشرطي في دعم أفضل الممارسات القانونية والإجرائية على مستوى الوزارة.