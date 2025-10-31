السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة الفجيرة» تبحث سُبل التعاون والتنسيق مع القضاء الشرطي

محمد الكعبي وجانب من الحضور خلال الاجتماع (وام)
1 نوفمبر 2025 01:03

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الهجمات الشنيعة على «الفاشر» انتهاك للقانون الدولي
209 فعاليات مجتمعية تحت شعار «معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة»

عقدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، اجتماعاً تنسيقياً مع الإدارة العامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، لبحث سبل تطوير التنسيق في الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات المسلكية، في إطار حرصها على تعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الجهود بين قطاعات وزارة الداخلية.
ترأّس الاجتماع، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة، بحضور العميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام، وعدد من مديري الإدارات، فيما حضر من جانب الإدارة العامة للقضاء الشرطي العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، وعدد من كبار الضباط المختصين.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض آليات التعاون والتكامل في الجوانب القانونية، ومناقشة سبل رفع كفاءة الإجراءات بما يعزز العدالة والانضباط وجودة الأداء المؤسسي.
وأكد اللواء الكعبي أن الاجتماع يأتي في إطار التواصل الدائم وتبادل الخبرات بين شرطة الفجيرة والإدارة العامة للقضاء الشرطي، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الشرطي والعدلي، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة العامة للقضاء الشرطي في دعم أفضل الممارسات القانونية والإجرائية على مستوى الوزارة.

شرطة الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
القضاء الشرطي
وزارة الداخلية
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©