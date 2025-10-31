السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل مكافحة الفساد بمجموعة العشرين

حميد أبوشبص لدى ترؤسه وفد الدولة (وام)
1 نوفمبر 2025 01:03

مبومالانجا- جنوب أفريقيا (وام)

شارك وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل مكافحة الفساد، الذي عُقد في مدينة مبومالانجا بجمهورية جنوب أفريقيا، ضمن رئاستها لمجموعة العشرين لعام 2025.
وأكد وفد الجهاز أن الإمارات تتبنى استراتيجية مؤسسية تجعل من المساءلة ومكافحة الفساد استثماراً استراتيجياً في التنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الشفافية والنزاهة في صدارة الأولويات الوطنية.
وأشار الوفد خلال كلمته، إلى أن مواجهة الفساد تتطلب عملاً جماعياً وتعاوناً دولياً شاملاً، مؤكداً حرص دولة الإمارات وجهازها الرقابي على تعزيز تبادل الخبرات وبناء الشراكات بين الأجهزة العليا للرقابة والمساءلة، إلى جانب تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص لترسيخ الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار.
جاءت مشاركة الجهاز تأكيداً على التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد، وتجسيداً لحرصها على ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة على المستويين الوطني والعالمي.

مجموعة العشرين
الإمارات
مكافحة الفساد
جهاز الإمارات للمحاسبة
حميد عبيد أبوشبص
